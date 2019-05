Pääkirjoitus

Emmanuel Macron saa EU:n huippunimityksiin vipuvoimaa vastustajiensa vuoksi

Euroopan unionin

R anskan

johto­paikkojen täyttö alkaa nyt EU-parlamentti­vaalien jälkeen. EU:n huippu­kokous aloitti valinta­tunnustelut tiistaina.Komission, Eurooppa-neuvoston ja parlamentin puheenjohtajista, EU:n korkeasta ulkopolitiikan edustajasta ja Euroopan keskuspankin pääjohtajasta tehdään paketti, jossa mikään ei ole valmista ennen kuin kaikki on valmista.EU-parlamentti haluaa pitää kiinni kärkiehdokasmenettelystä. Siinä eurooppalaiset puolueet tarjoavat valitsemiaan ehdokkaita. Valituksi pitäisi tulla sen, joka saa parlamentin tuen. Kaikki jäsenmaat eivät ole tähän sitoutuneet. Tilannetta mutkistaa myös eurovaalien lopputulos.Kärkiehdokasmekanismi ohjaisi valitsemaan suurimman poliittisen ryhmän ehdokkaan. Suurin on yhä maltillisen oikeiston EPP, ja sen ehdokas on saksalainen konservatiivi Manfred Weber. EPP menetti näissä vaaleissa runsaasti paikkoja. Lisää saattaa mennä, jos Unkarin Fidesz poistuu tai poistetaan joukosta.Vaa’ankieliasemaan nousivat keskustaliberaali Alde ja vihreät. Vaalien jälkeen rakennettavan uuden keskusta­blokin henki on Ranskan presidentin Emmanuel Macronin ympärille rakennettu puolue LREM. Ranska ei ole innostunut kärki­ehdokasmenettelystä eikä Weberistä.Alde tarjoaa useaa kärkiehdokasta, joista eniten esillä on ollut tanskalainen Margrethe Vestager. Hän joutui Ranskan epäsuosioon blokattuaan kilpailukomissaarina ranskalaisen Alstomin ja saksalaisen Siemensin raidealan fuusion.vaaleissa suurin puolue oli äärioikeistolainen Rassemblement National. Silti näyttää siltä, että kakkoseksi jäänyt LREM käyttää paljon suurempaa valtaa europarlamentissa – josta kuuluu välillisesti kiitos RN:lle.EU-vastaisten voimien paineessa vanhojen poliittisen voimien on pakko liittoutua. Se ei onnistu ilman ”uuden Alden” tukea. LREM käyttää vaa’ankieliaseman suomaa vipuvoimaa ensimmäisen kerran työntämällä EU:n kannalta hyvin tärkeään tehtävään jotain suojattiansa.Yritys voi jopa onnistua, sillä Weberin takana on vain EPP ja sekin puolisieluisesti. Jos LREM kokee häviävänsä, puolue vaatii myöhemmin isoja hyvityksiä.