Pääkirjoitus

Sijoitettu nuori tarvitsee erityistukea aikuistumiseen

Vain harva

S ijaishuollosta

18-vuotias kykenee täysin itsenäisesti vastaamaan omassa elämässään kaikesta, asumisesta toimeentuloon. Vanhemmat yleensä tukevat aikuistuvia nuoria monin tavoin vielä vuosia täysi-ikäistymisen jälkeen.Aikuistuminen on yksi elämän saranavaiheista, joka vaikuttaa elämänvalintoihin pitkälle eteenpäin. Itsenäistyminen voi olla erityisen hankala vaihe niille nuorille, jotka lastensuojelu on sijoittanut kodin ulkopuolelle.Sijoitettuja lapsia ja nuoria on oli vuonna 2017 lähes 18 000. Vuosittain noin 1 500 sijoitettua nuorta saavuttaa täysi-ikäisyyden. Sijoituksen jälkeen nuoret ovat oikeutettuja lastensuojelun jälkihuoltoon, jonka tarkoituksena on tukea heidän itsenäistymistään. Vuonna 2017 jälkihuollossa oli lähes 8 000 nuorta.Palvelussa on kuitenkin paljon puutteita, ja sitä on tarjolla eri kunnissa hyvin vaihtelevasti. Palvelut ovat pirstaleisia, eivätkä ne tavoita kaikkein eniten apua tarvitsevia, joille palveluihin hakeutuminen ja niihin kiinnittyminen on vaikeaa.Lastensuojelun jälkihuolto on hyvä esimerkki siitä, miten juuri kaikkein eniten apua tarvitsevat yhteiskunnan jäsenet jäävät helposti sitä vaille. Yksi sote-uudistuksen alkuperäinen tavoite onkin ollut vähentää tätä eriarvoisuutta, mutta valitettavasti sosiaalipalvelujen tarpeet ovat jääneet uudistuksessa toistuvasti vähemmälle huomiolle.Professori Juho Saaren johtama työryhmä ehdottaa nyt, että jälkihuolto uudistetaan tulevaisuuteen katsovaksi ja yksilöllisesti räätälöidyksi tueksi itsenäistyville nuorille. Nämä nuoret tarvitsevat sosiaalihuollon lisäksi tukea koulutukseen, asumiseen ja työllistymiseen.aikuistuvista nuorista osa selviää eteenpäin hyvinkin kevyellä tuella, mutta osa tarvitsee paljon ja monenlaista tukea.Paljon tukea tarvitsevilla nuorilla on monimuotoisia sosiaalisia ja terveydellisiä ongelmia, jotka heikentävät heidän toimintakykyään. Esimerkiksi koulu­kotiin sijoitetuista 77 prosenttia jää vaille toisen asteen tutkintoa.Räätälöity ja oikein kohdistettu tuki näille nuorille olisi kustannustehokas tapa torjua nuorten syrjäytymistä.