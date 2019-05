Pääkirjoitus

Äänestäjien suhde politiikkaan muuttuu vakavammaksi koko Euroopassa

Viime vuodet

Poliittisen ilmaston

Monen vuoden ajan

Suomessa

Viime viikolla käydyt Euroopan parlamentin vaalit olivat merkki aikojen muuttumisesta. Aiemmin kerran viidessä vuodessa kunkin jäsenmaan äänestäjät valitsivat joukon edustajia työskentelemään Brysselissä ja Strasbourgissa. Kussakin maassa äänestys oli oma tapauksensa, ja niistä syntyi kokonaisuus vain ajallisen yhteyden takia.Tällä kertaa kyse oli aidosti eurooppalaisista vaaleista. Oli sitten kyse kansallismielisistä populisteista, Euroopan yhdentymisen kannattajista tai yhteisen ilmastopolitiikan edistäjistä, jäsenmaiden rajat ylittävät teemat yhdistivät eurooppalaisia paljon enemmän kuin aiemmin.ovat saaneet EU-kansalaiset pohtimaan oman maanosansa tulevaisuutta. Aihetta ajatuksiin on löytynyt ympäröivästä maailmasta.Euroopan läntinen osa nojasi vuosikymmeniä tiiviiseen yhteistyöhön Yhdysvaltojen kanssa. Yhteys säilyi vahvana, vaikka muurit olivat jo kaatuneet vanhan mantereen sisältä.Nyt Euroopan henkinen etäisyys Yhdysvaltoihin on kasvanut. Toki maailman mittakaavassa kyse on kahdesta toisiaan runsaasti muistuttavasta maanosasta, mutta Yhdysvaltojen johtajien sanojen ja tekojen arvaamattomuus on saanut eurooppalaiset varautumaan myös erimielisyyksiin.Venäjän toimiin EU-maat ovat joutuneet ottamaan jo kantaa tällä vuosikymmenellä Krimin miehityksen ja Itä-Ukrainassa ylläpidetyn sodan takia. Kremlin valtiaiden tavoitteet herättävät huolestuneita ajatuksia.Afrikan ja Lähi-idän läheisyys on muistuttanut, kuinka niiden ongelmat vaikuttavat myös Eurooppaan. Niiden ratkomiseen tulevaisuudessa eivät yksittäisen maan voimat riitä.Kiinan talouskasvu on jo pitkään näkynyt myös Eurooppaan asti, mutta nyt myös suuri yleisö on havahtunut, kuinka voimakkaasti maa pyrkii kasvattamaan omaa maailmanlaajuista vaikutusvaltaansa.Kun on antanut katseen kiertää ympäröivässä maailmassa, voi tehdä havaintoja myös lähempää, Britanniasta. Maa on ryhtynyt kokeilemaan, mitä tapahtuu, jos pyrkii irti vuosikymmenien aikana rakennetusta eurooppalaisesta yhteistyötä. Vasta pieni osa vaikutuksista on nähty, mutta seuraus on näkynyt jo nyt: EU:n suosio on kasvanut.muutos on aktivoinut ihmisiä. Eurovaaleissa äänestysaktiivisuus nousi monessa maassa, mutta sama on tapahtunut myös Suomen kansallisissa vaaleissa. Pitkään jatkunut äänestysaktiivisuuden lasku taittui eduskuntavaaleissa jo tämän vuosikymmenen alussa, ja nyt trendi on pikemminkin nouseva.Aiemmin Euroopan maissa puolueet oli helppo sijoittaa järjestykseen oikealta vasemmalle, mutta nyt akseleita on useampia. Maahanmuuttoteeman ja ilmastopolitiikan tai yksilöä ja perheitä koskevien arvojen rooli politiikassa on korostunut.aloite poliittisessa keskustelussa oli yhteisen eurooppalaisen päätöksenteon arvostelijoilla. Suomessakin nähtiin velkakriisin ja turvapaikanhakijoiden määrän nopean kasvun vaikutus politiikan päiväjärjestykseen.Tältä pohjalta ponnistaneiden puolueiden kasvu on mullistanut monessa Euroopan maassa perinteisen kaavan, jolla hallitukset muodostetaan. Varsinkin tiukan blokkipolitiikan maassa vaa’ankieleksi päässeet puolueet ovat murtaneet vanhojan käytäntöjä.Populistien tai oikeistonationalistien kannatus on useissa vaaleissa merkittävä, mutta äänestäjien enemmistö on kuitenkin antanut tukensa toista lähestymistapaa edustaville puolueille. Samalla äänestäjien suhtautuminen politiikkaan ja sen asiakysymyksiin on muuttunut kautta linjan vakavammaksi.Tämänkertaisten eurovaalien tulokset pakottavat enemmistön järjestäytymään uudella tavalla.kulttuurin muutos näyttää ainakin tällä hetkellä pienemmältä kuin useissa muissa maissa. Suomessa politiikan keskiviivan ylittäminen on ollut enemmän sääntö kuin poikkeus. Haastajapuolueet on myös usein otettu hallitukseen mukaan.EU:n tasolla unionin päätöksenteolle myönteiset puolueryhmittymät opettelevat nyt aikaan, jolloin kaksi suurinta ryhmittymää ei enää käytä kahdestaan valtaa vaan neuvottelupöydissä on kolme tai neljä ryhmittymää.Koska europarlamenttia ei jaeta eduskunnan tapaan hallitus- ja oppositiopuolueisiin, populistin mukaanotolle ei ole samanlaista väylää kuin Suomessa. Siksi jyrkimpien poliittisten rajojen ylittämisen luonnollisin paikka on jäsenmaissa.Äänestäjät eivät kuitenkaan pysäytä katsettaan siihen, mitkä puolueryhmittymät ovat vallassa. Tärkeintä ovat asiat eli se, miten suuriin kysymyksiin aiotaan vastata. Siinä EU:n päättäjiltä odotetaan paljon.