Pääkirjoitus

Oppivelvollisuuden pidennys voi olla hyvä alku

Hallitusneuvotteluja

käyvät puolueet ovat julkisuuteen tulleiden tietojen mukaan sopineet oppivelvollisuusiän nostamisesta toisen asteen tutkinnon suorittamiseen asti.Uudistus tarkoittaisi muun muassa, että lukion ja ammattikoulujen oppimateriaalit olisivat jatkossa maksuttomia. Uudistus tarkoittaisi noin 180 miljoonan euron pysyviä lisämenoja yhteiskunnalle.Uudistusta on tiukimmin ajanut hallitusneuvotteluja johtava Sdp. Keskusta, vihreät ja Rkp ovat olleet asian suhteen varauksellisempia.Maksuttoman toisen asteen tavoitteena on ehkäistä nuorten syrjäytymistä, sillä pelkän peruskoulun varassa olevien asema työmarkkinoilla on heikko.Vaikka tavoite on hyvä, mielipiteet keinon toimivuudesta vaihtelevat.Yhden näkemyksen mukaan kyseessä on varsin kallis tulonsiirto, joka kohdentuu huonosti. Tulonsiirto menee myös sille nuorten enemmistölle, joka muutenkin jatkaisi toisen asteen koulutuksessa ja joiden perheillä on varaa myös kustantaa oppikirjat.Sen sijaan esimerkiksi talouspolitiikan arviointineuvosto kannatti viime vuonna selvityksessään oppivelvollisuusiän nostamista, koska se lisäisi merkittävästi toisen asteen tutkinnon suorittavien määrää. Tällä olisi suora vaikutus nuorten myöhemmälle työllisyydelle ja tuloille. Se taas näkyisi pitkällä aikavälillä myös julkisen talouden tuloissa ja menoissa.ppivelvollisuuden pidennys voi olla askel oikeaan suuntaan, mutta se ei poista syrjäytymisvaarassa olevien nuorten tarvetta riittävälle henkilökohtaiselle tuelle, joka sekin maksaa.Erilaiset elämänhallinnan ongelmat ja motivaation puute vaikeuttavat sekä työllistymistä että koulutuksen loppuun saattamista. Riskiryhmille kohdennettuihin tukitoimiin pitäisi olla riittävästi resursseja kaikilla koulutuksen asteilla varhaiskasvatuksesta alkaen.Toisen asteen kouluissa on myös turvattava opetuksen laatu. Esimerkiksi ammattikouluista on säästetty paikoin niin, että lähiopetusta on jouduttu karsimaan tuntuvasti. Ammattikoulut tarvitsevat yksinkertaisesti lisää opettajia.