Pääkirjoitus

Hallituksen työllisyystavoite ajaa palkansaajia poteroista

Antti Rinteen

A

(sd) hallituksen ohjelmaan kerrytettäviä menoja aiotaan maksaa talouskasvun ja työllisyys­asteen noston myönteisillä seurauksilla. Tavoitteiden täyttämisessä tarvitaan runsaasti ulkopuolista työntöapua.Talouskasvu saattaa jatkuakin, jos Suomen tärkeät kauppakumppanit pärjäävät hyvin ja jos kauppasodat eivät kiihdy. Työllisyysasteen nostossa apua haetaan työmarkkinajärjestöiltä.Hallitusohjelmassa tavoitellaan tiettävästi 60 000:ta uutta työpaikkaa ja 75 prosentin työllisyysastetta. Hallitus aikoo järjestää puolet tästä itse. Toista puolikasta tarjotaan työmarkkinajärjestöille.Ulkoistusprojektilta ei kannata odottaa ihmeitä, mutta hallituksen vaihdos voi tehdä hyvää. Juha Sipilän (kesk) hallituksen kaudella palkansaajaosapuoli asemoitui oppositioon ja työnantajat saivat hallitukselta tilauksensa mukaan.ntti Rinteen (sd) hallituksen aikana palkansaajilla on vahva intressi tukea hallituksen tavoitteita yleisesti. Jos työllistämistavoitetta haluaa edistää, silloin on noustava poteroista. Työnantajia edustavillakaan ei ole mitään sitä vastaan, jos työvoimapula alkaisi hellittää ja yhteisponnistus johtaisi siihen, että hallitukseen syntyisi heti hyvä suhde. Tosin työnantajien kynnyskysymys on se, että tämä työ ei saa koskettaa mitenkään liittokierrosta ja ajankohtaisia palkkaneuvotteluja.Jos työllisyysastetta yrittää nostaa nykyisestä noin 72 prosentista ylöspäin, työllistäminen käy kaiken aikaa hankalammaksi.Työtä syntyy pienyrityksiin. Jos niitä haetaan hallituksen tavoitetta edistämään, silloin pitää puhua työehtojen yleisistä kevennyksistä, palkanmuodostuksen muutoksista ja paikallisen sopimisen lisäämisestä. Ehkä myös keinoista, joilla työttömiä patistetaan liikkeelle.Silloin samalla mennään alueelle, jolta työmarkkinajärjestöjen yhteisymmärrys on puuttunut. Mikä on sopinut Suomen Yrittäjille, ei ole maistunut SAK:lle.Mutta sekin työntekijäpuolella ymmärretään, että pelkillä porkkanoilla ei pärjää. Aktiivimalli mennee roskiin, mutta työttömyysturvan porrastuksista voisi löytää jonkinlaisen sovun.