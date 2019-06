Pääkirjoitus

Yhdyvalloissa on jo käynnissä tiukka esivaalin esivaali

suomalaisista poliitikoista ja jopa äänestäjistä valittaa vaaliväsymystä, kun maassa käydään kahdet vaalit noin kuukauden välein. Punnerrus kuitenkin kalpenee Yhdysvaltojen presidentinvaalien rinnalla.Varsinaiset vaalit käydään marraskuussa 2020, ja niiden voittaja vannoo virkavalansa tammikuussa 2021. Mutta jo nyt on meneillään ankara kilpailu, jossa presidentiksi pyrkivät pudottavat toisiaan kisasta sen alkumetreillä.Kyse on demokraattien ehdokaskisasta, jonka tekee erityisen tiukaksi halukkaiden suuri määrä. Mukaan lähteneitä on yli kaksikymmentä.Ehdokkuutta tavoittelevat kohtaavat kahdessatoista televisioväittelyssä, joista ensimmäinen on nyt kesäkuussa. Väit­telijät jaetaan kahteen ryhmään. Niistä ensimmäinen ryhmä on kameroiden edessä 26. ja toinen 27. kesäkuuta.Vaikka olisi ilmoittautunut ehdokaskisaan, pääsy televisioon ei ole varma. Puolue on asettanut kynnysehdoiksi lahjoittajien määrän ja vähintään yhden prosentin kannatuksen tietyissä mielipidekyselyissä. Ainakin toisen ehdon pitää täyttyä, mutta keskustelijoiden enimmäismäärä rajoitetaan tarkemmalla vertailulla korkeintaan 20:een.elevisiojulkisuus on välttämätöntä, jos aikoo nousta republikaanipresidentti Donald Trumpin haastajaksi. Siksi jo lähiviikkoina ensimmäiset pyrkijät karsiutuvat pois.Tässä vaiheessa vahvoilla ovat valmiiksi tunnetut entinen varapresidentti Joe Biden sekä puolueen edellisen ehdokaskisan kakkonen Bernie Sanders.Jotta uudet tulokkaat nousisivat varteenotettavien nimien listalle, heidän täytyy päästä mukaan televisiokeskusteluun ja loistaa siellä harvojen puheenvuorojensa aikana.Koska lahjoittajien määrä on toinen karsintaperuste, laajasta varainkeruusta on tullut eräänlainen esivaalin esivaali. Puolenkymmentä ehdokasta ei silti ole vielä tähän mennessä täyttänyt kumpaakaan televisioväittelyn ehtoa.Kampanjan edetessä lahjoittajien määrän lisäksi alkaa vaikuttaa myös lahjoitusten suuruus – sekä tietenkin kaikin tavoin hankittu julkisuus.