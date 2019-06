Pääkirjoitus

EU:n voimakaksikon vetokyky vaarantuu

Ranska

E

ja Saksa ovat keskellä laajaa poliittista murrosta.Ranskaa moneen otteeseen sotien jälkeen johtaneet sosialistit ovat käytännössä kadonneet puoluekartalta ja oikeisto–vasemmisto-jako keskinäisine vallanvaihtoineen on mennyttä. Saksa on matkalla samaan suuntaan. Saksan sosiaalidemokraattien johtaja Andrea Nahles ilmoitti eroavansa puo­lueen puheenjohtajan paikalta.Liittopäivävaalien tulos oli pettymys demareille, mutta lopullinen niitti tuli eurovaaleissa. Vihreät pyyhälsivät eurovaaleissa demareiden ohi ja nyt Spd:n suosio on samoissa lukemissa kuin ­oikeistopopulistisen Afd:n.Heikentyvässä suuressa koalitiossa Spd on jäänyt pahasti kristillisdemokraattien jalkoihin, eikä Nahles ole persoona, joka pystyisi nostamaan tällaisessa tilanteessa Spd:n näkyvyyttä. Suuria puolueita vaivaa myös se, että ne ovat menettäneet kosketuksensa nuoriin äänestäjiin.Spd:n ongelmat muistuttavat Ranskan sosialistien huolia: tavoitteet, näkyvyys ja johtajuus ovat hukassa ja kannatus on kadonnut.Saksan demareiden on oletettu jäävän hallitukseen siksi, että ennenaikaisten vaalien uskotaan tuovan sille uuden tappion. Todennäköisempää on kuitenkin se, että demarit – talouden kielellä – alaskirjaavat tappionsa ja lähtevät hallituksesta. Se kun on varmaa, että hallituksessa kannatus ei nouse eikä hallitusvastuussa löydä politiikkaan uutta sisältöä.Oppositiossa on aikaa ja mahdollisuuksia uusiutua sekä hakea johtajia. Matka on pitkä. Jos hallitus hajoaa ja demarit lähtevät tälle pitkälle tielle, Saksaa moneen otteeseen hallinnut suuri koalitio jäänee historiaan.uroopan unionia rakennettiin Ranskan ja Saksan johdolla ja työstä vastasivat molempien maiden perinteiset poliittiset voimat.Kahden maan poliittinen murros voi johtaa siihen, että vetovastuu unionista heikkenee. EU:n pitäisi päättää, miten se vastaa taloutta, ilmastoa, euroa ja maahanmuuttoa koskeviin isoihin kysymyksiin. Jos Saksa ajautuu poliittiseen kriisiin, Berliinistä on turha odottaa merkittäviä uusia linjauksia. Hyvä jos edes saa vastauksia valmiisiin kysymyksiin.