Pääkirjoitus

Uusista hävittäjistä tuli tiivis maininta hallitusohjelmaan

Isoihin

ratkaisuihin ei hallitusohjelmassa tarvita monta sanaa. Maanantaina julkistetussa Antti Rinteen (sd) tulevan hallituksen ohjelmassa on ­lyhyt maininta siitä, että Hornet-kaluston suorituskyky korvataan täysimääräisesti.Puolueet ovat huolella rakentaneet konsensusta uuden hävittäjäkaluston hankkimisesta, mutta eduskuntavaalien alla pulpahti pari kertaa pintaan keskustelu hävittäjien lukumäärästä.Miljardien hankinta aiheutti kipuilua erityisesti vasemmistoliitossa.Hallitusohjelman kirjaus kertoo, että spelukointi määrällä ei jatku enää hallituksessa, vaikka tarkasta lukumäärästä ei ohjelmassa puhutakaan. Hankintasopimuksen teko on edessä kahden vuoden kuluttua.Hävittäjälinjaus ja ohjelman muut puolustuspoliittiset kohdat saavat varmasti huomiota, kun Puolustusvoimat viettää tänään tiistaina lippujuhlaansa.Kun yksi aihe väistyy spekuloinneissa, toinen nousee tilalle. Uuden Puolustusvoimain komentajan nimitysprosessi pysähtyi, kun Juha Sipilä (kesk) jätti hallituksensa eronpyynnön yllättäen jo ennen eduskuntavaaleja. Toimitusministeristö ei valmistele isoja nimityksiä.Pian maassa on taas poliittinen hallitus, joka voi viedä nimitystä eteenpäin.