Erityissuhde ei tee nyt Atlanttia kapeammaksi

ollut sattumaa, että Yhdysvaltojen presidentin Donald Trumpin valtiovierailu Britanniaan ajoittui tälle viikolle. Nyt torstaina tulee kuluneeksi 75 vuotta Normandian maihinnoususta, joka oli yksi Saksan tappioon johtaneista käännekohdista toisessa maailmansodassa.Britannian ja Yhdysvaltojen historiat kytkeytyvät monin tavoin toisiinsa. Maiden ansiota on myös englannin kielen nykyinen mahtiasema nykymaailmassa.Varsinainen erityissuhde kuitenkin syntyi vasta toisen maailmansodan tuloksena. Aluksi maita yhdisti voitto kansallissosialisteista ja sen jälkeen Neuvostoliiton vaikutusvallan patoaminen.Yhdysvallat jäi Eurooppaan, ja yhdessä maat halusivat näyttää muille mallia, miten demokratia toimii. Molemmilla oli voimaa ja valtaa: oma ydinase ja pysyvä paikka YK:n turvallisuusneuvostossa.Erityissuhde tuntui erityisen vahvalta 1980-luvulla, kun Yhdysvaltoja johti Ronald Reagan presidenttinä ja Britanniaa Margaret Thatcher pääministerinä.Yhdysvallat on paljon suurempi ja vahvempi, mutta Britannialla on kuninkaallisensa, joten vierailua on seurattu erityisen tarkkaan myös Yhdysvalloissa.Vaikka varsinkin Trump puhui erityissuhteesta, sanalle ei ole enää samanlaista katetta kuin aiemmin.ritannia räpiköi ulos EU:sta ja on heikkouden tilassa. Trumpin maailmankuvaan kauppasuhteiden tuleva kahdenvälinen järjestely sopisi hyvin, mutta Britannialle se olisi vain osa vahinkojen torjuntaa.Amerikka ensin -puhe suuntautuu Euroopassa erityisesti Saksaa vastaan, mutta ajattelutapa aiheuttaa haittaa muiden mukana myös Britannialle.Sotilaallisesti kumpikin maa on vahva, mutta Britannia on tottunut toimimaan Nato-maana, kun taas Trumpin hallinto muistaa säännöllisesti moittia puolustusliittoa ja sen eurooppalaisia jäseniä.Myös Trumpin tapa osallistua suorilla kommenteilla syvästi jakautuneen Britannian sisäpolitiikkaan syö pohjaa luottamukseen perustuvalta yhteistyöltä.Erityissuhde alkoi voittajien kokemasta yhteydestä. Vastaavaa tunnetta ei nyt ole, vaikka kielen, kulttuurin ja talouden siteet ovat edelleen vahvat.