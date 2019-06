Pääkirjoitus

Edustajan vaalipiiri voi ratkaista ministeripestin

Suomeen

on saatu uusi hallitus. Tasavallan presidentti Sauli Niinistö nimitti torstaina Antti Rinteen (sd) punavihreän koalition sen jälkeen, kun eduskunta oli hyväksynyt pääministeriehdokkaan äänin 111–74. Hallituksen ohjelmasta äänestetään ensi viikolla.Ministeripesti on poliitikon uran huipentuma. Vaikka työ on raskasta ja vaativaa, tehtäviin on aina halukkaita enemmän kuin on tarpeen.Puolueet päättävät ministereistään itsenäisesti. Salkkujen jako tosin on esillä hallitusohjelmaneuvottelujen yhteydessä – virallisesti vasta viimeisenä asiana –, mutta alustavia keskusteluja on käyty pitkin hallitusneuvotteluja puheenjohtajien pöydässä.Kun puolueet valitsevat ministereitään, valintaan vaikuttaa moni tekijä, ennen muuta ehdokkaan sukupuoli, edustajavuodet ja vaalipiiri.Aiempi perehtyminen tarjolla olevan ministeripestin vastuualueeseen esimerkiksi valiokuntatyössä on eduksi.Toisin kuin ennen nykyistä, vuonna 2000 voimaan tullutta perustuslakia, ministerit on useimmiten valittu kansanedustajien joukosta. Sekin korostaa nykyisen perustuslain parlamentarismia: hallituksen tulee nauttia ennen muuta eduskunnan luottamusta sekä kollektiivina että yksittäisinä ministereinä. Virkamiehiä tai niin sanottuja ammattiministereitä ei ole hallituksessa nähty sitten Paavo Lipposen (sd) kakkoshallituksen.inteen hallituksessa on 11 naista ja 8 miestä. ”Äijäfeministiksi” itseään kutsuva Rinne joutui etsimään omista joukoistaan miehen työministeriksi, jottei Sdp:n hallitusryhmästä tulisi liian naisvaltaista.Ministerikandidaatin kotipaikalla – tai siis vaalipiirillä – on suuri painoarvo. Jokainen puolue pyrkii painottamaan ­niitä vaalipiirejä, joista niillä on keskimääräistä enemmän edustajia – ja siis äänestäjiä.Omasta vaalipiiristä valittuun ministeriin suhtaudutaan ”meidän ministerinä”.Ministeristön alueellinen jakauma onkin usein tasaisempi kuin muun väestön.Nyt ministereistä kahden kotipaikka on Helsinki ja neljän muualla Uudellamaalla. Pohjoisin ministeri on elinkeinoministeri Katri Kulmuni (kesk) Torniosta.