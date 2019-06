Pääkirjoitus

EKP näkee edessä huonoa, Rinteen hallitus hyvää

talouspolitiikkaa on vuosien varrella totuttu pitämään realistisena ja sävyltään jopa pessimistisenä.Nyt sävy saattaa muuttua. Eron huomaa, jos Antti Rinteen (sd) hallituksen hallitusohjelmaa vaikkapa vertaa torstaina talousnäkemyksiään kertoneeseen Euroopan keskuspankkiin (EKP). Eikä niinkään kauas tarvitse mennä – riittää, kun vertaa hallitusohjelmaa Suomen valtiovarainministe­riön aiempiin arvioihin.Euroopan keskuspankki nosti torstaina aavistuksen kasvuarviotaan euroalueelle tälle vuodelle. Se ei kuitenkaan ollut se olennaisin viesti. Olennaisempaa oli, että EKP alensi ­tulevien vuosien kasvuennusteita ja varautui jatkamaan osto-ohjelmaansa sekä alentamaan liikepankkien talletuskorkoa, koska ajat käyvät pankin mukaan epä­vakaammiksi.Pääjohtaja Mario Draghi arvioi, että teollisuuden näkymät ovat hiljakseen kääntyneet alavireisiksi ja kauppasodat tuovat lisää uhkia, joihin pitää varautua.Rinteen hallitusohjelma sen sijaan lähtee optimismin etunojassa. Rinteen mukaan ”normaali talouskasvu” on kaksi prosenttia vuodessa. Hallitusohjelmasta ei käy yksiselitteisesti ilmi, onko ohjelman pohjana tämä parin prosentin kasvuarvio vai – kuten hallituspuolueiden edustajat ovat kertoneet – valtiovarainministeriön laskelmat.Ministeriön mukaan bruttokansantuote kasvaa tänä vuonna 1,7 prosenttia, ensi vuonna 1,4 ja vuonna 2021 vain 1,2 prosenttia. Yleisesti arvioidaan, että pitkällä aikavälillä Suomen talouden potentiaalinen kasvu on 1,5 prosentin tietämissä. Se on se ”normaali kasvu”.Ehkä hallitus on lähtenyt liikkeelle lopputuloksesta, toivotusta seurausvaikutuksesta, ja peruutellut sitten laskelmissaan taaksepäin. Hallitusohjelman uusista menoista valtaosan maksaa työllisyysasteen nousu, ja työllisyysaste nousee varmimmin toivottuun lukemaansa talouskasvun pysyessä hyvänä. Työllisyysasteen kasvu voi ehkä jopa auttaa taloutta nousemaan ministe­riön laskemalta perusuralta.Aristoteleen ajattelussa tämä tunnetaan teleologiana: asian olemassaoloa ­selitetään viittaamalla sen päämäärään.