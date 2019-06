Pääkirjoitus

Ammattikoulutukseen tuskin palkataan opettajia vain pariksi vuodeksi

Antti Rinteen

(sd) hallitus kertoo ohjelmassaan, että uusia pysyviä menoja osoitetaan hallituskaudelle 1,2 miljardin ­euron arvosta ja kertaluonteisia kolmen miljardin arvosta. Jälkimmäisten ei ole tarkoitus ­lisätä valtion menoja vuonna 2023.Rahoitus kertaluonteisiin menoihin ­aiotaan ottaa valtion omaisuutta myymällä. Lähtökohta on looginen: kertaluonteisilla myyntituloilla maksetaan sellaisia laskuja, jotka tulevat vain kerran.Ja ajatukseen hyvin sopien näitä tuloja käytetään kohteisiin, jotka tuovat joskus uutta kasvua. Ohjelmassa niitä kutsutaankin ”tulevaisuusinvestoinneiksi”.Hallitusohjelman vihoviimeisessä liitteessä (12) luetellaan näitä kertaluonteisia menoja hieman tarkemmin.Aika monet niistä vaikuttavat ihan tavallisilta menoilta eivätkä tulevaisuus­investoinnin määritelmään sopivilta.Esimerkiksi käyvät rahasummat, joita menee lannankäsittelyn kehittämiseen, luonnonhaittakorvauksiin, kehitysyhteistyöhön ja asuntopolitiikan puolella korjausavustuksiin. Lisäksi joukossa on pari kohdetta, joita on vaikea toteuttaa kertaluonteisina. Esimerkiksi käy 235 miljoonan euron potti ammattikoulutuksen opettajiin. Kertakäyttöisiä ammattikoulujen opettajia tuskin on tarkoitus palkata.