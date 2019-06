Pääkirjoitus

suurimpiin ammattiliittoihin kuuluva SAK:lainen Palve­lualojen ammattiliitto Pam vaihtoi viime viikolla puheenjohtajaa. Liittoa lähes pari vuosikymmentä luotsannut Ann Selin jätti tehtävän.Tilalle nousi toinen ammattiyhdistysliikkeen kasvatti, viimeksi SAK:n työehto-osaston johtajana työskennellyt Annika Rönni-Sällinen. Hänen koko työuransa on käytännössä kulkenut Pamin ja SAK:n välillä.Pamissa on noin 220 000 jäsentä, ­joiden työsuhteet ovat useimmiten osa-aikaisia. Jäsenistöstä naisia on kolme neljäsosaa. Järjestäytymisaste on suhteellisen pieni, sopimusalasta riippuen 55–70 prosenttia.Pamilaisista suuri osa työskentelee kaupassa, matkailu- ja ravintola-alalla, kiinteistöpalveluissa sekä vartiointialalla.Pamin sopimusalat ovat naisvaltaisia ja paljon työvoimaa tarvitsevia. Palkatkin ovat pienemmät kuin miesvaltaisilla teollisuusaloilla.Työehtosopimuskierroksilla Pam on usein turvautunut ylityökieltoon tai muihin painostustoimiin neuvotteluja vauhdittaakseen. Viime talvena Pam nousi monen muun SAK:n liiton lailla vastus­tamaan Juha Sipilän (kesk) hallituksen ­aikeita heikentää irtisanomissuojaa.