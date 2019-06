Pääkirjoitus

Autoteollisuudesta on tullut ”poliittista teollisuutta”

Fiat Chrysler Automobilesin (FCA) ja ranskalaisen Renault’n valtavaa autoteollisuuden fuusiota ei synny.FCA ehdotti toukokuun lopussa Renault’lle tasavertaista yhdistymistä. Yhtiöstä olisi tullut maailman kolmanneksi suurin autonvalmistaja. Renault’n hallitus yritti päästä sopuun yhdistymisestä keskiviikkona jo toista kertaa. Kun se päätti taas lykätä päätöstään, FCA veti ehdotuksensa pois.Kovin suuri yllätys fuusion epäonnistuminen ei ole. Autoteollisuus on monessa maassa valtava työllistäjä. Kun näin on, autotehtaat ovat kotimaittensa hallitusten erityissuojeluksessa – autoteollisuus on hyvin ”poliittista teollisuutta”.Tämän huomaa esimerkiksi tuoreimmista kauppasodan käänteistä sekä kiistoista, joita on käyty autojen ja autojen päästöjen standardeista.Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump on asettunut puolustamaan amerikkalaista autoteollisuutta. Autoihin liittyy paljon amerikkalaisuutta ja alan teollisuuteen työpaikkoja. Kun Trump kiristää Eurooppaa kaupallisiin myönnytyksiin, Eurooppa kiteytyy hänellä saksalaisiksi autoiksi. Saksa tietysti puolustaa alaa – kuten se on puolustanut autoteollisuuttaan päästöskandaalienkin aikoihin.anskan valtio omistaa isot siivut sekä Renault’sta että toisesta ­suuresta ranskalaisvalmistajasta PSA:sta, jonka tunnetuimmat merkit ovat Peugeot sekä ­Citroën ja tuoreimman yritysoston jälkeen Opel.FCA:n ja Renault’n fuusio pysähtyi Ranskan epäilyihin. Sen valta olisi ollut uudessa yhtiössä pienempi kuin Renault’ssa. Kitkaa lisäsi sekin, että Renault on joutunut osittain omistamansa japanilaisen Nissanin kanssa nokitusten pääjohtaja Carlos Ghosnin pidätyksen jälkeen.Valtio-omistaja ”poliittisessa teollisuudessa” voi olla rasite, jos teollisuudessa tarvitaan suunnanmuutosta. Sitä tarvitaan autoteollisuudessa, joka valmistautuu myynnin kutistumiseen. Samaan ­aikaan on menossa kallis siirtymä sähkö­autoihin ja itseohjautuviin autoihin.FCA katsoi eteenpäin ja halusi fuusiosta kahden yhtiön osaamisen yhdistämistä ja säästöjä. Ranskan valtio katsoi taaksepäin ja pelkäsi vallan menetystä sekä mainehaittaa vaaleissa.