Pääkirjoitus

Ydinvoimamurheet siirtyivät poliitikoilta yrityksille

Ydinvoiman

lisärakentaminen oli pitkään kysymys, johon puoluejohtajien piti ottaa kantaa vaaliväittelyissä tai jonka takia puolueet lähtivät hallituksista. Tämän kevään vaaleissa aiheesta ei juuri puhuttu. Osittain hiljaisuutta selittävät ilmastonmuutoksen torjunnan muuttamat asenteet ja osittain se, että halu uusien ydinvoimaloiden rakentamiseen on hiipunut.Esimerkiksi Teollisuuden voiman (TVO) vuonna 2010 saama ydinvoima­lupa jäi käyttämättä, koska yhtiön edellisenkin voimalan eli Olkiluoto 3:n aikataulu alkoi venyä. Fennovoiman hanke taas pelastui, kun Fortum tuli venäläisen osaomistajan kumppaniksi turvaamaan omistuksen kotimaisuutta.Kovin monta kolkuttelijaa ei hallituksen ovella taida olla. Uudessa hallitus­ohjelmassa on tosin lyhyt maininta, että hallitus suhtautuu myönteisesti käytössä olevien voimaloiden jatkolupiin, jos ­Säteilyturvakeskus puoltaa niitä.Käytännössä kyse on Fortumista ja sen Loviisan voimaloista. Puheet uudesta ydinvoimalasta Loviisaan ovat hiipuneet. Yleisesti arvioidaan, että todennäköisin vaihtoehto on investointi, joka jatkaa ­nykyisen kahden voimalan käyttöikää 2020-luvun lopulta eteenpäin.Sellaisen ratkaisun puoltaminen olisi nykyhallitukselle poliittisesti kivutonta.aikka poliitikot pääsevät ydin­voimakysymyksissä vähemmällä, yrityksissä isot investoinnit aiheuttavat paljon pohdintaa.Teollisuuden voima TVO keskittyy saamaan käyttöön Olkiluoto 3 -voimalaa, ­joka sai poliitikoilta periaateluvan jo vuonna 2002.Fortum puolestaan seuraa, mitä tapahtuu Pyhäjoelle rakennettavan Fenno­voiman ydinvoimalan omistuksille. Jos osa nykyisistä suomalaisomistajista ­haluaisi vähentää osuuttaan tai luopua, käytännössä ainut ostaja voisi olla Fortum. Muuten ehto riittävästä kotimaisesta tai Eta-alueen omistuksesta ei toteudu.Fortum tuskin on kovin halukas ostoihin, joten aiheen ajankohtaistuminen riippuu mukana olevien kunta- ja yritystaustaisten omistajien tilanteesta.Fortum on jo kerran houkuteltu mukaan, joten samoja houkutuskeinoja voisi käyttää myös osuuden kasvattamiseen.