Pääkirjoitus

Hongkong nostaa itsensä osaksi Yhdysvaltojen Trumpin ja Kiinan Xin kiistoja

Kun

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

R

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa https://www.hs.fi/periaatelinja/

Hongkong siirtyi vuonna 1997 Britannian alaisuudesta Kiinan vallan alle, alueelle luvattiin laaja itsehallinto.Yksi maa, kaksi järjestelmää -periaate takasi muun muassa sen, että alue pystyi pitämään yllä hyvän kaupallisen yhteistyönsä lännen kanssa. Se toimi kauan myös Kiinan ja kiinalaisten yritysten hyväksi: kun Kiina nousi kohti nykyistä taloudellista asemaansa, investointivirtoja oli helppo ohjailla läntisiin rahoitusjärjestelmiin integroituneen Hongkongin kautta.Periaate Hongkongin ja Kiinan välisestä suhteesta oli rakennettu viime vuosituhannen asetelman varaan. Sittemmin Kiina on muuttunut. Muutosvauhti on Xi Jinpingin valtakaudella vain kiihtynyt.Xin hallinto on kiristänyt otettaan kansalaisyhteiskunnasta. Valvontaa on lisätty, ja Kiina on entistä määrätietoisemmin puuttunut omien toisinajattelijoidensa toimintaan – jopa ulkomailla.Hongkong ei ole välttynyt tältä kehitykseltä. Hongkongin ministeriöiden ja virastojen ylimmät päättäjät nimittävä ”hallitus” on Pekingin ohjauksessa alkanut toimia Xin linjan mukaisesti.Demokratia-aktivisteja on pidätetty, neljän alueen parlamenttiin kuuluvan aktivistin oikeus osallistua parlamenttityöhön on hylätty, ja itsenäisyyttä alueelle vaativan puolueen toiminta kiellettiin kansallista turvallisuutta uhkaavana.uuvin kiristys jatkui, kun Hongkong päätti, että alueelta voidaan luovuttaa rikolliseksi epäiltyjä Kiinan alueelle. Päätös synnytti Hongkongin parlamentissa tappelun, ja viikonloppuna sadattuhannet osoittivat Hongkongin kaduilla mieltään.Hongkongin suvereniteetin määrä ei ole vain alueen itsensä ja Kiinan välinen asia. Yhdysvallat voi presidentin pää­töksellä poistaa alueen ja Yhdysvaltain välisen erityissuhteen, jos itsehallintoa karsitaan. Tämä linjaus rakennettiin aikoinaan turvaamaan sen, että läntiset yritykset voivat toimia alueella läntisin standardein.Mielenosoitukset tulevat herkällä hetkellä, kun presidentti Donald Trump uhkaa Kiinaa kauppasodalla. Xi ei voi kasvojen menetyksen pelossa perääntyä, mutta toisaalta valtavat mielenosoitukset ovat juuri se asia, jota Peking pelkää.