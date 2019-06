Pääkirjoitus

Lukion antama laaja yleissivistys on hyvä pohja

ylioppilas odottaa parhaillaan korkeakoulun pääsykokeiden tuloksia. Oma tuleva ammatti tai opiskeluala on joillekin ollut selvä jo lukioon mennessä, mutta moni pohtii omaa suuntaansa vielä ylioppilasjuhlien jälkeenkin.Lukion opetussuunnitelma on viime vuosina käynyt läpi monenlaisia uudistuksia. Nyt myös korkeakoulujen valintaperusteet ovat muuttuneet ja muuttumassa tavalla, joka vaatii sopeutumista sekä opiskelijoilta että heidän opettajiltaan.Korkeakouluvalinnoissa painottuu nyt enemmän esimerkiksi pitkän matematiikan arvosana. Tätä on sekä kiitelty että arvosteltu. Matematiikka kehittää ajattelua ja ongelmanratkaisukykyä monin tavoin, mutta omien taitojen ja ajattelun kehittämiseen tarvitaan muutakin.Teknologian kehitys ja digitalisaatio muuttavat työelämää nopeasti. Vanhoja työtehtäviä katoaa ja uusia syntyy tilalle. Maailman talousfoorumi on arvioinut, että yli puolet nyt koulunsa aloittavista lapsista työllistyy aikanaan ammatteihin, joita ei ole vielä olemassa. Tällainen tulevaisuudenkuva herättää nuorissa ymmärrettävästi epävarmuutta ja myös huolta.Koulutuksen pitää elää ajassa, mutta yhteiskunnan muutos vaatii lukiota myös muistamaan perimmäisen tehtävänsä.Lukio tarjoaa nuorille mahdollisuuden hankkia mahdollisimman laaja yleissivistys, minkä jälkeen heillä on hyvät eväät hakeutua valitsemalleen erikoisalalle syventämään tietojaan ja osaamistaan.Opiskelu lukiossa ei saa typistyä lyhytnäköiseksi hyötyajatteluksi siitä, mistä arvosanoista saa eniten pisteitä.opeasti muuttuvassa maailmassa laaja yleissivistys on entistäkin tärkeämpää. Sivistynyt ihminen kykenee itsenäiseen ja tarvittaessa myös kriittiseen ajatteluun jatkuvasti kasvavan tietotulvan äärellä.Koulutuksen korkea taso Suomessa perustuu suurelta osin päteviin opettajiin. Suomessa opettajilla on taustallaan ylempi korkeakoulututkinto.Siksi uutiset opettajien heikentyneistä työoloista on otettava vakavasti. Ilman päteviä ja arvostettuja opettajia oppilaatkaan eivät menesty.