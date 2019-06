Pääkirjoitus

Kolmikanta palasi tekijäksi työelämän uudistuksiin

Työmarkkinakeskusjärjestöillä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

E

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa https://www.hs.fi/periaatelinja/

oli ennen vanhaan tapana antaa aloittavalle hallitukselle huomenlahjaksi neuvottelutulos jostain sosiaaliturvan tai työelämälainsäädännön muutoksesta.Tältä vuosituhannelta ei sellaisia tule mieleen, mutta eipä demarivetoisia hallituksiakaan ole näkynyt sitten Paavo Lipposen (sd) hallitusten (1995–2003).Kun pääministerinä on taas demari, Antti Rinne, on tässäkin mielessä palattu entisiin aikoihin.Järjestöt kertoivat tiistaina päässeensä sopuun työeläkeputken alarajan nostamisesta, leskeneläkkeen lyhentämisestä sekä eräistä pienemmistä muutoksista. Pykälät menevät seuraavaksi hallituksen ja järjestöjen yhteiseen kolmikantaiseen valmisteluun.Eläkeputki tarkoittaa sitä, että riittävän iäkäs voi ansiosidonnaisen työttömyysjakson päättyessä päästä niin sanotuille lisäpäiville. Työttömyysturva säilyy entisen tasoisena työeläkeikään asti. Alarajaa nostetaan vuodella. Vuonna 1961 ja sen jälkeen syntyneet pääsevät lisäpäiville täytettyään 62 vuotta.Alaikärajan noston voi tulkita heikennykseksi työttömien etuuteen. Koska työeläkeiän alaraja on samalla noussut, on vaikutus vähemmän dramaattinen.Eläketurvakeskus on arvioinut, että putken alaikärajan nosto lisää työllisyyttä noin 6 000 henkilöllä vuoteen 2025 mennessä.Työllisyys nousee, koska eläkeikää lähestyvillä ei ole enää samanlaista rahallista kannustinta jättäytyä pois kesken työuran. Samalla työnantajien houkutus irtisanoa väkeä vanhemmasta päästä vähenee.Leskeneläkkeen lyhentäminen määräaikaiseksi – tosin pitkän siirtymäajan jälkeen – puolestaan vähentää paineita eläkemaksujen nostoon.nsi viikolla järjestöjen on tarkoitus neuvotella alustavasti niistä keinoista, joilla työllisyysaste saataisiin nousemaan vajaasta 73 prosentista 75 prosenttiin.Etenkin palkansaajajärjestöissä on varmaan oltu tyytyväisiä järjestöjen saamasta eräänlaisesta kunnianpalautuksesta. Ne voivat taas kokea olevansa merkittäviä yhteiskunnallisia sopimusosapuolia.