Pääkirjoitus

Kreikassa valta voi vaihtua

Kreikka

on päässyt pitkälle tilanteesta, jossa se oli vuosina 2010 ja 2011 velkakriisin iskettyä. Silloin kansantuote romahti, velka paisui ja lainahanat sulkeutuivat. Euroalueen ja Kansainvälisen valuuttarahaston avulla kriisin paheneminen estettiin.Kriisin keskellä valtaan nousi vasemmistolainen Syriza lupaamalla äänestäjille etuuksia, joihin maalla ei ollut varaa. Avun ehtoihin suostuminen oli puolueen johtamalle hallitukselle todella kivuliasta, sillä avustajat vaativat omaisuuden myyntejä ja tiukkaa talouspolitiikkaa.Lopulta Syriza suostui. Näiden aikojen jälkeen se on tehnyt hyvinkin vastuullista talouspolitiikkaa. Velkaa on paljon, mutta maan talous kasvaa.Eurovaalit olivat merkittävät monelle maalle, myös Kreikalle. Niissä maltillisen oikeiston Uusi demokratia nousi voittoon. Tämä vie maan ennenaikaisiin parlamenttivaaleihin heinäkuun alussa.Näyttää siltä, että Syriza palaa vanhoille jalanjäljilleen. Voittaakseen vaalit puolue lupaa äänestäjille kalliita etuuksia, muun muassa työpaikkoja julkiselle sektorille. Julkisen sektorin työpaikkojen paisuttaminen oli yksi niistä asioista, joilla Syrizaa edeltäneet – esimerkiksi Uuden demokratian johtamat – hallitukset suistivat Kreikan velkakriisiin.