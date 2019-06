Pääkirjoitus

Venäjän vallanpitäjät haluavat pitää taipumisen poikkeuksena

Toimiva

G

valtajärjestelmä perustuu kirjoitettuihin ja kirjoittamattomiin sääntöihin, jotka ovat kaikkien tiedossa. Suomessa on nähty kevään ja alkukesän aikana, miten monipuoluejärjestelmässä vaalituloksesta sorvataan hallituspohja. Lopputulokseen voi olla tyytymätön, mutta prosessin eteneminen on perustunut puolueiden yhdessä sopimiin pelisääntöihin ja viime kädessä perustuslain pykäliin.Venäjällä valta otetaan, sitä käytetään ja se yritetään säilyttää toisenlaisin keinoin kuin Suomessa. Silti taustalla on sama tarve pitää järjestelmä toiminnassa yleisesti tiedettyjen pelisääntöjen avulla.Oligarkit oppivat, että poliittisia vallanpitäjiä ei pidä haastaa mutta hyville palveluksille on aina tarvetta. Kansalaiset odottavat saavansa vakautta ja taloudellista turvaa, kunhan he pysyvät poissa kaduilta eivätkä ole turhan tarkkoja poliittisten oikeuksiensa kanssa. Arvostelulle ja kiistelylle löytyy kyllä paikkansa lehdistöstä ja radiosta, kunhan televisio ei ryhdy horjuttamaan venettä.Nyt tilanne on muuttumassa. Pitkään pinnan alla kytenyt tyytymättömyys alkaa näkyä kyselyissä ja jopa avoimissa protesteissa. Yksi kynnys ylitettiin viime viikolla, kun Moskovan kaupungin korruptiota tutkinut toimittaja Ivan Golunov pidätettiin huume-epäilyjen perusteella.Tapaus synnytti näkyviä protesteja Moskovassa. Myös tärkeät taloussanomalehdet esittivät vetoomuksia. Viranomaiset joutuivat taipumaan, Golunov vapautettiin tiistaina ja perusteettomaksi myönnetyt syytteet kumottiin. Syyttävä sormi kohdistui vuorostaan poliisiin.olunovin tapaus on samalla kamppailua hyväksytyn rajoista. Aluksi syntyi vaikutelma viestistä, ettei korruptiota saa penkoa. Yleinen mielipide kuitenkin pakotti Golunovia vainonneet taipumaan.Venäjän vallanpitäjien näkökulmasta on kuitenkin tärkeää, ettei synny tilannetta, jossa epäkohtia aletaan nostaa esiin kiihtyvällä vauhdilla.Keskiviikkona oli jälleen poliisin vuoro. Jopa 400 Golunovia tukevaa mielenosoittajaa otettiin kiinni Moskovassa. Viesti on nyt tämä: Golunovin vapauttaminen oli poikkeus, mutta protestien rajoittaminen on yhä sääntö.