Iranin ja sen vastustajien konfliktille riittää sytyttäjiä

tehty hyökkäys öljytankkereita vastaan on lisännyt laajemman konfliktin riskiä alueella. Torstaina paineet kasvoivat, kun Yhdysvaltojen ulkoministeri Mike Pompeo syytti teosta suoraan Irania.Öljymarkkinat reagoivat heti tapahtumiin, koska Persianlahden, Omaninlahden ja niiden välissä olevan kapean Hormuzinsalmen kautta kulkee merkittävä osa maailman raakaöljystä.Syytä huoleen on, koska mahdollisen konfliktin sytyttäjiä tuntuu riittävän enemmän kuin jännitteiden lieventäjiä. Taustalla on vastakkainasettelu, jossa toisella puolen ovat Iran ja sen tukemat shiiaryhmät eri puolilla Lähi-itää ja toisella puolella sunnijohtoiset arabimaat sekä Yhdysvallat ja Israel.Vielä vuonna 2015 Iraniin yritettiin vaikuttaa diplomatian keinoin, kun maa houkuteltiin mukaan ydinsopimukseen lupauksilla lisääntyvästä kaupasta. Askelien uskottiin tukevan maltillisia voimia Iranissa.Nyt Yhdysvallat on vetäytynyt ydinsopimuksesta ja kovan linjan edustajat ovat äänessä Iranin lisäksi myös arabimaissa ja Israelissa.Kriisin kärjistymiseen valmiita tahoja on huolestuttavan paljon.