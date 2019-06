Pääkirjoitus

Europarlamentissa valtaa tuovat koko ja yhteistyökyky

Kun

Euroopan populistiset puolueet ja ryhmittymät alkoivat kerätä yhteistä voimaa eurovaaleihin, suunnitelmat olivat suuret.Keskusteluja käytiin yli rajojen, ja myös Moskovassa ryhmien edustajia nähtiin. Presidentti Donald Trumpin entinen avustaja Steve Bannon tarjosi tukeaan populistien ylikansallisen yhteistyön rakentamiseen. Bannonin visioissa Italian Lega ja sen johtaja Matteo Salvini oli avain, joka aukaisisi ensiksi oven voittoon Italian populisteille ja sen jälkeen muille Euroopan populisteille.Vanhoissa valtapuolueissa vastaavasti eli pelko: ne eivät tienneet, kuinka suuri populistien potentiaalinen kannatus eri maissa lopulta on. Europarlamentti on nykyään tärkeä päätöksentekijä. Joka sen suuntaa kääntää, käyttää valtaa.Populistit saivat kyllä vaaleissa lisää voimaa europarlamenttiin, mutta paikkamäärä jäi kauas siitä, mitä puolueet odottivat – ja mitä vanhat voimat pelkäsivät.Torstaina populistit muodostivat europarlamenttiin oman ryhmänsä. Sen nimeksi valittiin Identiteetti ja demokratia, ID. Parlamentissa ryhmä ja sen koko kulkevat suorassa yhteydessä valtaan ja rahaan. Mitä suurempi ryhmä, sitä enemmän tarjolla on molempia.Populistien ryhmään tulee 73 edustajaa. Sen ydin muodostuu Legasta ja Ranskan Marine Le Penin johtamasta Rassemblement Nationalista. Ne tuovat ryhmään yhteensä 50 edustajaa. Mukana ovat Suomen perussuomalaiset.Le Pen kertoi torstaina, että ”me olemme muuttaneet Euroopan politiikan shakkilautaa”. Lausunto on kovasti liioiteltu, sillä uusi ryhmä on kooltaan vasta viidenneksi suurin. Siihen kuuluu vain kymmenesosa parlamentin kokonaispaikka­määrästä. Legan ja Rassemblementin entiseen yhteiseen ryhmään ENF:ään verrattuna kasvua kyllä tuli, mutta siitä vastasi suurelta osalta Lega.Europarlamentissa vallan määrän ratkaisee ryhmän koon ohella sen kyky tehdä yhteistyötä. ID:lle tämä tuottaa vaikeuksia, sillä pääosa parlamentista ryhmittyy nimenomaan siten, että yhteistyötä ID:n kanssa ei tarvittaisi. Paineita tuntuu olevan myös sisäisesti – esimerkiksi suhtautuminen Venäjään jakaa ryhmää.