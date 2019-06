Pääkirjoitus

Amerikkalainen maksaa ison laskun kauppasodasta

Yhdysvaltain

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa https://www.hs.fi/periaatelinja/

presidentin Donald Trumpin kauppasota Kiinaa vastaan ei ole mennyt putkeen.Kun Trump korotti Kiinasta tulevien tuotteiden rajatullia, hän väitti ajavansa amerikkalaisen tuotannon ja viennin etua. Trump sanoi kiinalaisten maksavan nostetut rajamaksut, mikä hänen mukaansa johtaa siihen, että Kiina joutuu avaamaan markkinoitaan ja laskemaan omia tullejaan.Kansainvälisen talouden tutkimukseen erikoistunut ajatushautomo Peterson-ins­tituutti (PIIE) on laskenut Yhdysvaltojen Kiinan-tullien ja vastatullien seurauksia. PIIE:n mukaan Kiina on kyllä laskenut tullimaksujaan ja avannut oveaan, mutta kaikille muille paitsi Yhdysvalloille. Esimerkiksi Kanadan, Saksan ja Japanin tuotanto pääsee nyt entistä helpommin Kiinan markkinoille. Yhdysvaltojen tuonnille asetettavat maksut ovat sen sijaan kasvaneet ja ovi on sulkeutunut tiukemmin.Muiden maiden viennin helpottuminen johtaa samalla siihen, että amerikkalainen vienti menettää Kiinan markkinoilla suhteellista etuaan.Lopputuloskin on näkyvissä. PIIE:n mukaan Kiinan talouskasvun hidastuminen on vähentänyt tuonnin kokonaismäärää hieman, mutta tuonti Yhdys­valloista sen sijaan kutistuu jyrkästi.