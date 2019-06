Pääkirjoitus

Valiokuntien johtoon nousi enemmän naisia kuin ennen

Eduskunta

valitsi tiistaina uudet valiokuntien puheenjohtajat eduskuntaryhmien esitysten pohjalta. Pääosin paikat menivät eduskunnan konkareille, jo useamman kauden talossa olleille kansanedustajille. Vain yksi valiokunnan johtajuus meni ensimmäisen kauden kansanedustajalle, kun perussuomalaisten Riikka Purra nimitettiin hallintovaliokunnan johtoon.Eduskunnan lainsäädäntötyö tehdään valiokunnissa, ja niiden keskeisen roolin takia puheenjohtajapaikat ovat haluttuja. Puheenjohtaja pääsee automaattisesti myös eduskunnan puhemiesneuvostoon, joka ohjaa koko kansanedustuslaitoksen työtä. Myös näkyvyyttä tulee, jos valiokunnalla sattuu olemaan käsiteltävänä jokin kansakuntaa kuohuttava lakihanke. Media päivystää oven takana ja antaa ruutuaikaa ja palstatilaa useimmiten juuri puheenjohtajalle.Valiokuntien puheenjohtajapaikalla voi parhaimmillaan kerryttää arvostusta yli puoluerajojen ja saada niin sanottua ­senioriteettia.Senioriteetti on kovaa valuuttaa esimerkiksi ministerinpaikkoja jaettaessa.Valiokuntapaikkojen jako on merkityksellinen myös tasa-arvon näkökulmasta. Eduskunnan kasvanut naiskansanedustajien määrä näkyy, sillä nyt valituista kuudestatoista valiokuntapuheenjohtajasta kymmenen on naisia ja kuusi miehiä. Viime kaudella kuudestatoista valiokunnasta yhdellätoista oli miespuheenjohtaja.aliokuntia tulee nyt yksi lisää tiedusteluvalvontavaliokunnan myötä. Sen henkilövalinnat siirtyivät ensi viikkoon.Valiokunnilla on oma nokkimisjärjestyksensä, ja eduskunnassa erityisesti valtiovarainvaliokunnan ja ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtajuuksia arvostetaan. Kummassakin naispuheenjohtaja on ollut harvinainen poikkeus, ja miesten johdettaviksi ne menivät nytkin.Jos taas mittapuuna käyttää vaikkapa budjetin menoeriä tai hallituksen tulevia uudistuksia, naiset saivat johdettavikseen aivan keskeiset valiokunnat. Sosiaali- ja terveysvaliokunta sekä perustuslakivaliokunta ovat tulevalla kaudella jälleen suuressa roolissa, samoin liikenne- ja viestintävaliokunta ja sivistysvaliokunta.