Antti Kaikkonen ilmoitti tiistaina pyrkivänsä keskustan puheenjohtajaksi ensi syyskuun ylimääräisessä puoluekokouksessa, jossa nykyinen puheenjohtaja Juha Sipilä jättää tehtävänsä.Tässä vaiheessa keskustan puheenjohtajuus on niin sanottu pätkäpesti: normaalissa aikataulussa uusi puheenjohtaja olisi valittu vasta ensi kesänä.Keskustan seuraavaksi puheenjohtajaksi on veikkailtu Kaikkosen ohella tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikkoa. Tällä kertaa Saarikko jättää kisan väliin perheenlisäyksen vuoksi. Ensi kesänä tilanne saattaa olla toisenlainen.Myös elinkeinoministeri Katri Kulmunin on arveltu pyrkivän puheenjohtajaksi tässä vaiheessa, samoin eduskuntaryhmän puheenjohtajan Antti Kurvisen.Keskustan painavinta ministerinsalkkua kantaa nyt valtiovarainministeri Mika Lintilä. Hän kuitenkin luovuttanee salkkunsa uudelle puheenjohtajalle. Lintilä on sanonut, että lähtee ehdolle puheenjohtajaksi vain, jos muuten ei saada kunnon kisaa aikaan.Keskusta tarvitseekin Kaikkoselle ainakin yhden kilpailevan puheenjohtajaehdokkaan. Puolueen perinteisiin kuuluu, että johtopaikoista kilpaillaan. Siitä keskustalaiset saavat energiaa.