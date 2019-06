Pääkirjoitus

Valehtelemisen hyötysuhde on muuttunut viime aikoina

Yhdysvaltain presidentti

Donald Trump aloitti keskiviikkona kampanjansa, joka tähtää hänen uudelleenvalintaansa vuonna 2020.Samaan aikaan Britanniassa konservatiivit valitsevat itselleen uutta puheenjohtajaa, josta tulee todennäköisesti Britannian pääministeri. Kisaa johtaa alustavien valintakierrosten jälkeen entinen ministeri Boris Johnson.Trump ja Johnson todistavat oikeaksi sen havainnon, että valheen hyötysuhde on viime vuosina muuttunut. Epätotuuksilla pääsee pitkälle.Washington Post -lehden seurannan mukaan Trump on ensimmäisen valtakautensa aikana valehdellut tai kertonut harhaanjohtavia tietoja lähes 11 000 kertaa. Siitä huolimatta hän näyttää suuntaavan kohti toista kauttaan.Kampanja-avauksessaan Trump kertoi muun muassa, että Kiinan-vastaisessa kauppasodassa nostetut ”tullit toimivat ja yritykset jättävät Kiinan”. ”Kun valeuutismediat kertovat, että sinä maksat (tulleista), ei niitä pitäisi kuunnella.”Kansainvälisen talouden tutkimukseen erikoistunut ajatushautomo Peterson-instituutti laski, että tullit ovat vähentäneet amerikkalaistuotteiden vientiä Kiinaan. Samaan aikaan muiden maiden vienti Kiinaan on helpottunut, joten amerikkalainen vienti menettää Kiinan markkinoilla suhteellista etuaan.Tullit nimenomaan nostavat amerikkalaisten kuluttajien maksamia hintoja monienkin selvitysten mukaan. Eli Washington Postin mittariin kertyi taas lisää valheita ja harhaan johtamista.oris Johnson kertoi Britannian kansanäänestyksen alla, että Britannia maksaa EU:lle joka viikko 350 miljoonaa puntaa. Lukema ei ollut lähellekään oikea, vaikka oikeaakin tietoa oli tarjolla. Ryhmä lakimiehiä yritti saada Johnsonin tästä valheesta oikeuteen. Oikeus ei ottanut asiaa käsiteltäväkseen ja aikoi kertoa myöhemmin miksi.Johnson on kampanjassaan viitannut aikaan, jolloin hän oli Lontoon pormestari. Johnsonin lista omista saavutuksistaan ei kestä tarkkaa tutkiskelua.Ja kun Johnson nyt kertoo voivansa neuvotella EU:n kanssa paremman erosopimuksen kuin Theresa May, Brysselissä kukaan ei usko sitä.