Pääkirjoitus

Jos kauppasodat kiihtyvät, hallitusohjelman tavoitteet muuttuvat kangastukseksi

Antti Rinteen (sd) johtaman hallituksen ohjelmaa on tehty optimistisella virityksellä. Sävyero esimerkiksi Suomen Pankin ja valtiovarainministeriön arvioihin on iso. Suurimman eron sävyyn tuo se, kuinka nopeasti Suomen talouden oletetaan lähivuosina kasvavan.



Hallituksen mukaan hallitusohjelman pohjalla ovat valtiovarainministeriön laskelmat kasvusta. Mutta kuten maanantaina valtiovarainministeriön julkistamasta talousennusteesta käy ilmi, hallitusohjelman realistinen toteutus vaatisi paljon nopeampaa kasvua kuin mitä on odotettavissa.



Valtiovarainministeriö kertoi, että Suomen bruttokansantuotteen kasvuvauhti hiipuu lähivuosina kohti kohti yhtä prosenttia. Eli vaikka voikin sanoa, että hallitusohjelman pohjalla on valtiovarainministeriön pohjaura, ohjelma todellisuudessa käyttää sitä vain trampoliinina.



Ministeriö yritti välttää riitaa hallituksen kanssa ja kertoi niin diplomaattisesti kuin osasi, että näillä kasvulukemilla tavoiteltuun 75 prosentin työllisyysasteeseen ei päästä. Rinteen hallituksella tätä mahdollisuutta ei ole, sillä jos ei päästä, hallitusohjelmalta putoaa pohja pois: julkisen talouden tasapainoa ei saavuteta kituliaan kasvun aikana. Vaikka uusille menoille olisikin pääosin etsitty rahoitus, se ei paljoa auta, jos tasapaino heikkenee. Silloin on turha puhua uusista ja vanhoista menoista erillisinä ja toisistaan riippumattomina asioina. Jos ämpärin pohja vuotaa, se ei paljoa auta, jos paikkaa reiän, jonka itse astian kylkeen teki.



Työllisyyden kohentaminen käy sitä hankalammaksi, mitä ylemmäs asteessa kohotaan. Rinteen hallituksen pitäisi tehdä työllisyyden kasvattamisessa lähes ihme: valtion toimilla pitäisi luoda äkkiä työtä yksityiselle sektorille, työvoiman krooniset kohtaanto-ongelmat tulisi viskata pois ja kaikki muutkin työllisyyttä lisäävät keinot pitäisi saada vaikuttamaan heti. Menoja kasvattavien ratkaisujenkin pitäisi olla työllisyyttä luovia investointeja. Aika on olennainen tekijä: menojen tuomien tappioiden ja työllisyyden tuomien voittojen olisi hyvä osua edes samalle vuosikymmenelle. Reaalimaailmassa nämä ”tappiot” ovat varmat ja tulevat nopeasti, ”voitot” tulevat joskus, jos yleensäkään tulevat.



Hallitusohjelman ja tutkimuksen välistä eroa punnitessa vähälle huomiolle on jäänyt ulkoisten riskien rooli. Ne ovat kasvussa. Hallitusohjelma varautuu elvyttämään, jos kasvu kärsii ulkoisten riskien iskun vuoksi. Elvytys merkitsisi entistä suurempaa julkisen talouden epätasapainoa.



Suomen Pankki laski maaliskuussa, mitä kauppasotien kiihtyminen tarkoittaisi euroalueelle ja samalla tietysti myös Suomelle. Yhdysvaltain nykyinen hallinto on nostattanut Kiinan vastaista kauppasotaa sillä oletuksella, että se voidaan sopivien myönnytysten jälkeen lopettaa. Sodat – myös kauppasodat – on helppo aloittaa, mutta vaikea lopettaa. Tilanne voi karata hallitsemattomaksi. Kun Yhdysvallat on tehnyt mattopommituksia tuontitulleilla ja täsmäiskuja Kiinan teknologiseen ytimeen, Huaweihin, Kiina ei jätä kostamatta eikä peruuta ilman vastamyönnytyksiä.



Pahin neljästä Suomen Pankin skenaariosta menisi siten, että Yhdysvaltojen aloittamat kauppasodat vain kiihtyisivät, mistä seuraisi rahoitusolojen kiristyminen nousevissa talouksissa, kuten Kiinassa, Venäjällä, Brasiliassa ja Turkissa. Yrityssektorin rahoitus joutuisi näissä maissa vaikeuksiin ja riskilisät kasvaisivat. Globaalissa rahoitusjärjestelmässä rahoituksen vaivat siirtyvät kehittyneisiin maihin, ja euroalue on näille ongelmille herkkä.



Suomen Pankin mallilaskelmien mukaan maailman kokonaistuotannon kasvu vaimenisi kriisin ensimmäisenä vuonna noin 2,5 prosenttiyksikköä. Se olisi noin puolikas taannoisen finanssikriisin iskun voimasta. Euroalueen talouskasvu hidastuisi jyrkästi, noin 3 prosenttiyksikköä ja vaikutus euroalueen investoinnit putoaisivat kymmenen prosenttia ja kulutus runsaan prosentin.



Jos näin käy, se valtiovarainministeriön pohjalaskelman prosentinkin kasvu bruttokansantuotteeseen voi olla optimismia. Ja jos lopulta reaalimaailma muuttaa ministeriön laskelmat optimismiksi, silloin hallitusohjelman perussävy muuttuu optimismista jo haihatteluksi, ja tavoitteet katoavat edellä kuin kangastus.