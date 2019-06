Pääkirjoitus

Asiakasmaksut odottavat yhä uudistamista

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

A

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa https://www.hs.fi/periaatelinja/

(THL) tuoreen selvityksen mukaan yhä useampi kunta perii lääkärikäynnistä terveyskeskuksessa enimmäismaksun. Viime vuonna 70 prosenttia suomalaisista asui kunnassa, jossa kolmelta ensimmäiseltä lääkärikäynniltä peritään asetuksen sallima enimmäishinta 20,60 euroa. Sen jälkeen käynnit ovat samana vuonna maksuttomia.Maksuja keräävien kuntien määrä on kasvanut merkittävästi muutamassa vuodessa. Syynä on tietenkin kuntien taloudellinen tilanne. Samaan aikaan taloudellisesti paremmin pärjäävissä kunnissa, kuten Helsingissä, maksua ei peritä lainkaan. Kun vielä kiireettömän vastaanottoajan saamisessa lääkärille on useiden viikkojen kuntakohtaisia eroja, palvelut eivät ole perustuslain tarkoittamalla tavalla yhdenvertaisia.Asiakasmaksut kasautuvat pienelle joukolle ihmisiä, joista suuri osa on pienituloisia eläkeläisiä. Kyselytutkimusten mukaan pienituloiset myös jättävät palveluja käyttämättä maksujen takia. THL:n viime vuonna teettämän selvityksen mukaan kymmenesosa asiakkaista maksoi 47 prosenttia kaikista tasasuuruisista asiakasmaksuista ja 44 prosenttia tulosidonnaisista maksuista vuonna 2015. Eniten maksuja maksavat yli 80-vuotiaat ja pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevat.Kohtuutonta maksukertymää ehkäisee vuotuinen maksukatto, jonka ylittää noin 160 000 suomalaista vuosittain. Asiakasmaksulain mukaan henkilö voidaan myös vapauttaa maksuista tai hänen maksujaan voidaan alentaa, mutta pykälää sovelletaan vaihtelevasti.siakasmaksut ovat pieniä suhteessa sote-palvelujen kustannuksiin. Ne kattavat noin seitsemän prosenttia kustannuksista. Laaja-alainen asiakasmaksujen poistaminen ei siksi ole realistinen tavoite.Sen sijaan maksukaton suuruus sekä eri palvelujen maksukattojen yhdistäminen ovat keinoja auttaa erityisesti paljon palveluja tarvitsevia pienituloisia. Edellinen hallitus aloitti asiakasmaksujen lainsäädännön uudistamisen, mutta se pysähtyi sote-uudistuksen kaaduttua. Antti Rinteen (sd) hallitus toivottavasti jatkaa sitä.