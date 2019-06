Pääkirjoitus

Rahapolitiikka keventyy

Yhdysvaltojen

presidentti Donald Trump on useaan otteeseen yrittänyt saada maan keskuspankkia tottelemaan ja avustamaan hänen talouspolitiikkaansa. Vaikka haluaisi totella, Trumpin talouspolitiikkaa on hankala seurata: siinä ratkaisut ovat lyhytjänteisiä, toisinaan ristiriitaisia ja jopa maan etujen vastaisia. Nyt Trump saa, mitä hän on toivonut – tosin hieman mutkan kautta.Keskuspankki Fed kertoi keskiviikkona, että se pitää maan ohjauskorot ennallaan. Samalla se viesti, että jos lähitulevaisuudessa rahapolitiikka johonkin suuntaan liikkuu, niin keventävään suuntaan. Jos näin käy, Fed on tehnyt kevään aikana uuden tulkinnan. Aiemmin Fed oli valmis vetämään kierroksia hieman alemmas taloudesta, jota Trumpin myötäsyklisesti elvyttävä talouspolitiikka kuumentaa. Trump moitti pankkia tästä.Fedin ratkaisulle ei ainakaan vielä löydä perusteluja reaalitaloudesta. Jos käänne on tulossa, sitä ei maan taloudesta huomaa. Linjan muutoksen takana on todennäköisesti sama seikka, minkä vuoksi Euroopan keskuspankki EKP on valmis keventämään rahapolitiikkaa entisestään. Trumpin nostattamat kauppasodat ja maan sekava talouspolitiikka luovat epävarmuutta, johon on syytä varautua.