Pääkirjoitus

Istanbulin vaalitulos antaa uskoa Turkin oppositiolle

Turkin

Istanbulin

ja Euroopan suurimman kaupungin Istanbulin pormestari­valinnasta tuli maan opposition juhlaa ja kirvelevä takaisku Turkin presidentille Recep Tayyip Erdoğanille ja hänen AKP-puolueelleen.Oppositiopuoluetta edustava Ekrem İmamoğlu voitti vaalit jo toistamiseen. İmamoğlu voitti maaliskuussakin, silloin täpärämmin kuin nyt, mutta vaalit uusittiin vilppiä epäilleen AKP:n vaatimuk­sesta.Uusi tulos on vastaansanomaton ja painoarvoltaan merkittävä siksi, että Istanbul on ollut yksi AKP:n tukilinnakkeista. İmamoğlulla oli vastassaan entinen pääministeri Binali Yıldırım, joka tiedetään Erdoğanin suosikiksi.Vaalitulos osoittaa, että vaalien uusintakierroksen vaatiminen oli Erdoğanilta paha virhearvio, ehkä toistaiseksi hänen uransa pahin.Vaatimuksesta suivaantuneet istanbulilaiset kävivät vaaliuurnilla nyt ennätyksellisesti, ja monet jopa keskeyttivät ­lomansa palatakseen Istanbuliin äänestämään. Äänestysaktiivisuus nousi 85 prosenttiin.Se, muuttuuko kaupungissa jokin ­İmamoğlun vaalivoiton myötä, jää vielä odottamaan uuden pormestarin linjauksia. Kaupungin hallintoon valituista valtuutetuista enemmistö on yhä AKP:n jäseniä, mikä kaventaa pormestarin valtaa.historiallinen vaalitulos ei muuta sitä, että Erdoğan pystyy hallitsemaan Turkkia laajojen valta­oikeuksiensa turvin ja parlamentaarisella enemmistöllä äärioikeistolaisen MHP-puolueen avulla.İmamoğlun CHP-puolueelle ja Turkin muulle oppositiolle vaalivoitto antaa kuitenkin uutta uskoa. İmamoğlu voitti vaalit positiivisella kampanjoinnilla, jolla hän onnistui vetoamaan myös konservatiivisempiin äänestäjiin. Jos hän onnistuu Istanbulissa, se voi avata tien Erdoğanin valtakunnalliseksi haastajaksi.Erdoğanin kannalta vaarallisinta on, että hänen talouspolitiikkansa on epä­onnistunut. Erdoğanin valtakaudella Turkki on päätynyt taantumaan, maan valuutta liira on epävakaa ja kuluttajahintojen nousuvauhti lähes 20 prosenttia. Kun tämä alkaa nävertää kansalaisten elin­tasoa, uusintavaalitkaan eivät auta.