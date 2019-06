Pääkirjoitus

Pride on jo valtavirtaa

Maanantaina

alkaneen Helsinki Pride -viikon teema on liike. Seksuaali- ja sukupuoli­vähemmistöjen oikeuksista muistuttava kulttuuri- ja ihmis­oikeustapahtuma haluaa tuoda esiin, että Pride on aloittanut liikkeen, jota ei ole voinut pysäyttää.Helsinki Pride järjestetään nyt kymmenennen kerran. Viime vuonna kulkueeseen osallistui lähes 100 000 ihmistä.Pridesta onkin tullut valtavirtaa. Se ei ole vain kulkue vaan lähes sadan tapahtuman kokonaisuus. Yritykset eivät arkaile osallistua, ja näyttävästi mukana ovat myös esimerkiksi Helsingin kaupunki sekä iso joukko viranomaisia. Virallinen yhteistyökumppani on myös evankelis-luterilainen kirkko, jota osallistuminen Prideen jakaa kahteen leiriin. Kristillis­demokraattien kansanedustaja Päivi Räsänen nostatti kohun epäilemällä, onko kirkko opetustensa mukaisella asialla. Arkkipiispa Tapio Luoma vastasi, että kirkon sanoma kuuluu kaikille.Pridesta on tullut suvaitsevaisuuden ilmentymä, jossa testataan joukkovoimaa. Näkyvyys edistää keskustelua. Yritysten ja instituutioiden mukanaolo on viesti sitoutumisesta yhdenvertaisuuteen. Se ei kuitenkaan saa jäädä yhden viikon imagokampanjaksi, vaan tasa-arvon täytyy näkyä kaikessa toiminnassa.