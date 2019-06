Pääkirjoitus

Yhteiskunnan tavassa tukea lapsiperheitä on jotain pahasti pielessä

sijoitettujen lasten määrä kasvoi viime vuonna uuteen ennätykseen. Myös kodin ulko­puolelle sijoitettujen lasten ja nuorten määrä nousi uuteen ennätykseen. Heitä oli viime vuonna 18 544.Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan kiireellisesti sijoitettuja lapsia oli viime vuonna lähes 4 400 ja määrä kasvoi edellisvuodesta seitsemän prosenttia. Myös lastensuojeluilmoitusten määrä lisääntyi viisi prosenttia ja oli 145 880.Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten määrä on kasvanut tasaisesti 1990-luvun alusta lähtien. Tosin vuosina 2014–2016 tapahtui hetkellinen käänne parempaan. Vielä 1990-luvulla sijoitettuja lapsia oli ­alle 10 000.Tilastot kertovat karua kieltä siitä, että lapsiperheiden palveluissa on jotain pahasti pielessä. Samaan aikaan kun lasten määrä vähenee, sijoitettujen lasten määrä kasvaa. Useisiin hallitusohjelmiin ja viimeksi Juha Sipilän (kesk) hallituksen lapsiperheiden palvelujen muutosohjelmaan on kirjattu tavoite vähentää lasten sijoituksia ja tukea perheitä varhaisessa vaiheessa ennen kuin ongelmat kriisiytyvät. Tavoite näyttää jääneen hurskaaksi toiveeksi.hallituksen ohjelmassa tunnistetaan ongelmat ja luvataan muun muassa säädöksiä lastensuojelun henkilöstön vähimmäismäärästä.Ongelmat eivät korjaannu vain lastensuojelun toimin. Perustason palvelut eivät aina toimi riittävän hyvin, jotta vaikeassa tilanteessa olevien perheiden ongelmat edes tunnistettaisiin ajoissa. Häpeä ja huostaanoton pelko voivat myös estää vanhempia hakemasta apua.Perhettä ei aina tueta kokonaisuutena, vaan lapsen asioita hoidetaan yhtäällä ja vanhempien ongelmia toisaalla. Joissakin kunnissa on toki onnistuttu korjaamaan tilannetta perheneuvoloilla.Perheiden palvelut ovat yksi niistä kokonaisuuksista, jotka ovat liian kauan odottaneet tulevaa sote-uudistusta. Palvelujen järjestäminen tarvitsee perusteellisia toimintatapojen muutoksia, jotta perheet saisivat ajoissa apua kaikissa kunnissa.