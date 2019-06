Pääkirjoitus

Hallitus palkkaa kymmeniä avustajia

Hallitus

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa https://www.hs.fi/periaatelinja/

on vankka ja kätyrlauma sankka, laulettiin Punakaartin marssissa. Marssin modernissa versiossa vankalla hallituksella on erityisen sankka valtiosihteeri- ja erityisavustajalauma.He ovat poliittisin perustein tehtäviinsä nimitettyjä ministereiden määräaikaisia avustajia. He vievät ministerin viestiä hallinnonalan virkamiehille, pitävät yhteyttä ulkomaailmaan, arvioivat esimiehelleen päivänpolitiikkaa ja niin edelleen.Valtiosihteerit voivat tarvittaessa myös tuurata ministeriä esimerkiksi EU-kokouksissa tai ministerityöryhmissä.Nyt hallituksessa on viisi puoluetta ja 19 ministeriä. Lauma on jo sen takia sankempi kuin edelliskaudella. Lisäksi heti alkuun osuu EU-puheenjohtajuus.Avustajia on joka tapauksessa melkoisesti. Iltalehden tietojen mukaan valtio­sihteereitä ja erityisavustajia palkataan yhteensä 84, kun edellisellä hallituksella heitä oli 46.Eikä kaveria jätetä. Viidentoista valtiosihteerin joukossa on neljä eduskunnasta pudonnutta kansanedustajaa.Edellinen hallitus säästi ministerin­paikoissa ja avustajissa. Sekään ei osoittautunut viisaaksi, mutta tarvitsiko nyt mennä toiseen äärilaitaan?