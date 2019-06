Pääkirjoitus

Entistä laajempi tiedustelu vaatii uskottavan valvojan

Kevään

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

T iedustelun

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa https://www.hs.fi/periaatelinja/

edus­kuntavaalien jälkeen aloittaneessa uudessa edus­kunnassa on yksi valiokunta enemmän kuin aiemmin. Kyseinen 17. valiokunta on myös tehtäviltään muista eroava tiedustelu­valvonta­valiokunta, jonka kokoonpano on nyt valmis.Tämän valiokunnan kokoaminen vei tavallista enemmän aikaa, sillä tietosuojavaltuutettu tarkisti valiokuntaan esitettyjen kansanedustajien taustat suojelupoliisin rekisteristä.Valiokuntaa johtaa Sdp:n Mika Kari, joka on profiloitunut erityisesti puolustusasioissa.Tiedusteluvalvontavaliokunta toimii siviili- ja sotilastiedustelutoiminnan parlamentaarisena valvojana. Valiokunta on myös suojelupoliisin muun toiminnan parlamentaarinen valvoja.Valiokunnan tarve tuli ajankohtaiseksi kesäkuun alusta voimaan tulleiden siviili- ja sotilastiedustelulakien vuoksi.Tiedusteluvalvontavaliokunnan tehtävänä on ensinnäkin seurata ja arvioida tiedustelua laajemmassa mittakaavassa: kohdistuuko tiedustelutoiminta oikeisiin asioihin ja onko se tarkoituksenmukaista ja tehokasta. Lisäksi valiokunta valvoo ja edistää lainmukaisuutta sekä perus- ja ihmisoikeuksien noudattamista tiedustelutoiminnassa.Valiokunta toimii tiiviissä yhteistyössä niin ikään uuden viranomaisen, tiedusteluvalvontavaltuutetun kanssa, joka raportoi toiminnastaan valiokunnalle.Tehtävä edellyttää sitä, että valiokunnalla on laajat oikeudet saada tietoa. Tämä tekee valiokunnasta erityisen. Muidenkaan valiokuntien kokoukset eivät ole julkisia, mutta tiedusteluvalvontavaliokunnassa salaisuuden muuri on vielä korkeampi.parlamentaarisen valvonnan merkitys on oleellinen, sillä viranomaisten valtuudet laajenivat lakien myötä merkittävästi. Entistä laajempien valtuuksien vastapainoksi tarvitaan varmuus siitä, että valtuuksia ei käytetä väärin.Valiokunnan on tykönään pohdittava, millä tavoin se voi raottaa salaisuuden muuria ja viestiä kansalaisille tehtävänsä toteuttamisesta. Tätä tarvitaan valvonnan uskottavuuden ja uuden tiedustelumaailman hyväksyttävyyden takia.