Joka kolmas vauva syntyi viime vuonna Uudellamaalla

Synnytyssairaaloiden

määrää on karsittu vuosien mittaan, ja usein päätökset ovat herättäneet voimakkaita tunteita. Viime vuonna synnytykset loppuivat Oulaskankaan sairaalassa Pohjois-Pohjanmaalla, minkä jälkeen Suomessa on 23 synnytyssairaalaa.Kustannusten kasvaessa terveydenhuollossa on kiinnitettävä huomiota tuottavuuteen. Syntyvyyden laskiessa myös synnytyssairaaloissa joudutaan miettimään, miten rajallisilla resursseilla saadaan aikaan parasta mahdollista hoitoa.Synnytyssairaaloissa riittävänä määränä hyvän ja turvallisen hoidon takaamiseksi on pidetty vähintään tuhatta synnytystä vuodessa. Nykyisistä synnytyssairaaloista kuusi jää alle tämän määrän. Vähiten synnytyksiä oli THL:n ennakkotietojen mukaan viime vuonna Maarianhaminassa, 263. Kajaanissa niitä oli 512 ja Kemissä 513.Eniten synnytyksiä oli viime vuonna Naistenklinikalla Helsingissä, lähes 9 000. Joka kolmas viime vuonna syntyneistä noin 47 000 vauvasta syntyi Uudellamaalla. Vaikka syntyvyys keskittyy kuten väestö yleensäkin, kaikkia vähäisten synnytyslukujen sairaaloita tuskin voidaan sulkea. Päätöksissä joudutaan tasa­painoilemaan pitkien välimatkojen ja tuottavuustavoitteiden välillä.