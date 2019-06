Pääkirjoitus

Nykyhallituksen ministerit ovat tavallista keskiluokkaa

Pääministeri

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

V iime

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa https://www.hs.fi/periaatelinja/

Antti Rinne ja muutama muu Sdp:n ministeri täydensivät sidonnaisuus­ilmoituksiaan kuluneella viikolla. Pääosin ministerit kertoivat omistuksistaan, veloistaan ja muista mahdollisista sidonnaisuuksistaan jo edellisellä viikolla.Ministerit vaikuttavat olevan varoineen ja velkoineen suhteellisen tavallista, hyvin toimeentulevaa keskiluokkaa. Velka on yleensä asuntolainaa ja omaisuutena oma asunto ja ehkä kesämökki.Nykyministereistä velkaisin taitaa olla ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr), jolla on kiinteistövelkaa 530 000 euroa.Monella muullakin ministerillä on huomattavan suuri asuntolaina. Esimerkiksi sisäministeri Maria Ohisalolla (vihr) on puolisonsa kanssa yhteistä asuntolainaa 505 000 euroa. Tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikolla (kesk) on puolisonsa kanssa yhteistä asuntolainaa vajaat 400 000 euroa. Eurooppaministeri Tytti Tuppuraisella (sd) on asuntolainaa 385 000 euroa ja puolustusministeri Antti Kaikkosella (kesk) 300 000 euroa.Yleisönosastoissa on hämmästelty ministerien velkojen määrää. Summat voivat vaikuttaa suurilta, mutta ei niillä mitään ökytaloa asuntojen nykyhinnoilla saa ostettua, ei ainakaan pääkaupunkiseudulta.Lainaraha on jo vuosia ollut halpaa, ja sitä on saanut helposti. Se on heijastunut myös asuntojen hintoihin.Vaikka velkasummat saattavat vaikuttaa suurilta, kansanedustajaministereiden tulotasolla on myös varaa ottaa riskiä. Niin kauan kuin korot pysyvät nollan tuntumassa, ministerituloilla voi halutessaan lyhentää rivakasti velkaa.Suurin sijoitusomaisuus on työministeri Timo Harakalla (sd), yli 600 000 euroa.hallituksessa kaksi poikkeusta pisti silmään: pääministeri Juha Sipilä (kesk), jonka miljoonaomaisuus on sijoitusvakuutuksissa. Vakuutuskuorien sisältöä ei tarvitse kertoa julkisuuteen. Sipilän omaisuuden määrää on vain arvailtu.Sipilä loi omaisuutensa yritysjohtajana ja omistajayrittäjänä.Toinen poikkeus oli liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner (kesk), jonka varallisuus on peräisin perheyhtiöstä.