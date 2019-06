Pääkirjoitus

Ilmastotoimille tarvitaan pikaisesti uutta puhtia

valtiot kuin kansalais­järjestötkin ovat epä­onnistuneet ilmasto­kriisin torjumisessa. Valtiot eivät ole pitäneet lupauksiaan päästö­vähennyksistä ja ilmasto­rahoituksesta. Tieteellisiä varoituksia ilmaston­muutoksen vaikutuksista ei ole otettu tarpeeksi vakavasti. YK:n erikois­raportoija Philip Alston ei säästele kritiikkiään ilmaston­muutosta ja köyhyyttä käsittelevässä raportissaan.Alstonin mielestä maapallo on lähellä ”ilmastoapartheidin” riskiä, jossa rikkailla on varaa paeta samalla kun muu maailma kärsii. Tuhoisin vaikutus lämpenemisellä on köyhyydessä eläviin ihmisiin. Tämä on Alstonin mukaan johtanut siihen, että se, mitä kerran pidettiin katast­ro­faalisena lämpenemisenä, näyttäytyy nyt parhaana mahdollisena tuloksena.Tieteen viesti on ollut sama jo pitkään: ilmastotavoitteita ja -toimia tulee kiristää selvästi nykyisestä, jos ilmaston lämpeneminen halutaan rajoittaa kriittisenä ­rajana pidettyyn 1,5 asteeseen. Kansainvälinen ilmastopaneeli IPCC korosti syksyllä raportissaan, että maailma ei kestä, jos raja ylitetään vuosisadan puoliväliin mennessä. Tästä seuraisi vakavia riskejä sekä ihmisille että luonnolle.Tarvitaan nopeita toimia ilmakehään päästettävän hiilidioksidin määrän rajoittamiseksi. Fossiilisista polttoaineista luopuminen tai edes niiden käytön vähentäminen tarkoittaa myös kipeitä ratkaisuja.rooli on suurilla saastuttajilla ja vauraimmilla mailla, jotka neuvottelevat par­aikaa huippukokouksessa Japanissa. Ilmastonmuutoksen torjunta noussee yhdeksi kiistakysymykseksi.Myös EU on iso toimija ja hiilidioksidin päästäjä. Unionin tulevana puheenjohtajana Suomella on hyvä tilaisuus nostaa ilmastoasiat esiin uudella tavalla. Lupaava avaus tehtiin, kun pääministeri Antti Rinne (sd) julkisti Suomen puheenjohtajuus­ohjelman. Suomi haluaa tehdä EU:sta globaalin ilmastojohtajan, joka on hiilineutraali vuoteen 2050 mennessä.Suomen oma tavoite on kunnianhimoisempi: hiilineutraalius vuoteen 2035 mennessä. Suomi haluaa olla mallimaa ja edelläkävijä monessa asiassa. Nyt on ­ainutlaatuinen mahdollisuus toteuttaa tavoite EU:n ilmastopolitiikassa.