Pääkirjoitus

Protektionismi vie pohjaa G20-ryhmän kokouksilta

G20-maa­ryhmän huippukokoukset ovat olleet varsin kaukana tapaamisten alkuperäisestä ajatuksesta, jonka mukaan johtavat taloudet tekevät yhdessä maailmantaloutta ja kansain­välistä kauppaa koskevia linjauksia.G20:lla on kunniakas historia maailmantalouden vakauttajana finanssikriisin jälkeen. Tuolloin vakiintui, että 19 johtavaa maata ja EU kokoontuvat yhteen säännöllisesti valtionjohtajien tasolla.Kokoukset mahdollistavat maiden johtajille näyttävät kahdenväliset tapaamiset, jotka ovat viime vuosina nousseet päärooliin. Yhteisiltä julkilausumilta ei enää paljoa odoteta, kun tekstistä karsitaan kaikki vähänkin kiistanalainen.Sinänsä on hyvä, että G20 tarjoaa foorumin tapaamisille. Tämänkertaisen, Japanissa pidetyn huippukokouksen odotetuimpia olivat Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin ja Kiinan johtajan Xi Jinpingin sekä Britannian väistyvän pää­ministerin Theresa Mayn ja Venäjän presidentin Vladimir Putinin tapaamiset.Yhdysvaltain ja Kiinan kauppasuhteet ovat jännitteiset. Britannian ja Venäjän suhde on laajemminkin jäässä viime­kesäisen, Britannian maaperällä tapahtuneen hermomyrkkyiskun takia.ansainvälisen kaupan edistäminen on jäänyt G20-kokouksissa taka-alalle sitä mukaa kuin maailma on muuttunut entistä protektionistisemmaksi.Ennen tämänkertaista kokousta Maailman kauppajärjestö WTO julkisti seurantaraportin, jonka mukaan kokoukseen osallistuvat maat ovat viime vuoden aikana rajoittaneet tuontiaan ennätykselli­sesti.Valtaosa tuonnin kiristämistoimista johtuu tullien korotuksista. Keskipisteessä on Kiinan ja Yhdysvaltain välinen kauppasota, joka on vellonut jo pitkään epäselvässä tilanteessa.Protektionismi alkaa vähitellen vaikuttaa rajojen yli suuntautuviin investointeihin ja tuotantoketjuihin.G20-maiden etuna olisi, että yhdessä sopiminen jatkuisi, koska maiden pitäisi pystyä vastaamaan yhdessä myös ilmastonmuutoksen ja pakolaisuuden kaltaisiin ongelmiin. Tällä hetkellä tämä ei näytä mahdolliselta.