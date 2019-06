Pääkirjoitus

Ei ole kenenkään etu, että turvapaikanhaku venyy

Turvapaikkahakemusten

lukumäärä on palautunut tasolle, jolla se oli ennen vuoden 2015 piikkiä. Tuolloin Suomeen saapui ennätysmäärä turvapaikanhakijoita, yli 32 000 ihmistä, osana Eurooppaan suuntautunutta pakolaisvyöryä Irakista, Syyriasta ja Afganistanista.Viime vuonna jätettiin hieman yli 4 500 uutta turvapaikkahakemusta. Kuvaavaa on, että Maahanmuuttovirasto ilmoitti viime viikolla sulkevansa kolme vastaanottokeskusta eri puolilla Suomea. Keskuksia jää yhä nelisenkymmentä, ja ne riittävät nykyisille tulijamäärille.Sisäministeriö julkisti viime viikolla ulkopuolisen selvittäjän raportin siitä, miten turvapaikkaprosessia voitaisiin kehittää ja sen kestoa lyhentää huolehtien samalla entistä paremmin turvapaikanhakijoiden oikeusturvasta.Suomi selvisi kunnialla vuonna 2015 äkkiä eteen tulleesta turvapaikanhakijoiden majoittamisesta, vaikka päätöksiä piti tehdä lennossa eikä kaikilla paikkakunnilla ilahduttu uusista asukkaista.Sen sijaan itse turvapaikkaprosessit ­eivät ole suurten hakijamäärien takia sujuneet yhtä hyvin. Ongelmat näkyvät yhä eri puolilla prosessia ja liittyvät muun muassa hakijoiden puhutteluihin ja pitkiin käsittelyaikoihin.Viime aikojen erityispiirre ovat olleet uusintahakemukset, joita hakijat tekevät Maahanmuuttoviraston tai tuomioistuimen lainvoimaisen päätöksen jälkeen. Näitä jätettiin viime vuonna yli 2 000.uomen turvapaikkalainsäädäntö on muuttunut paljon lyhyessä ajassa, eikä aina onnistuneesti. Selvityksen perusteella esimerkiksi edellisen hallituksen päätös lyhentää päätösten valitusaikaa on ollut hakijoiden oikeusturvan kannalta kyseenalainen, kun samaan aikaan tiukennettiin myös mahdollisuuksia oikeusapuun.Selvitys osoittaa monia kehittämiskohteita. Erityisesti turvapaikanhaun alkuvaihe on kriittistä aikaa, ja viranomaisten kannattaisi panostaa sen sujuvuuteen.Vuonna 2015 oli poikkeustilanne, jota ei ole kaikilta osin käsitelty loppuun. Levottomassa maailmassa hakijamäärät voivat koska tahansa jälleen nousta, ja sen vuoksi koko turvapaikkaprosessia pitää yhä määrätietoisesti parantaa.