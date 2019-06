Pääkirjoitus

Puoluetukeen on tulossa korotus

Hallitukselta

saattaa syksyllä tulla päätös, joka voi saada veronmaksajien verenpaineen nousemaan. Hallitusneuvottelujen ­aikaan puoluesihteerit neuvottelivat puo­luetuen korottamisesta. Päätöstä ei silloin vielä tehty, mutta päätös saattaa tulla alkusyksyn budjettineuvotteluissa.Tulossa olevaa tuen lisäystä voisi pitää kuoppakorotuksena. Kahtena edellisenä hallituskautena puoluetukea leikattiin.Neuvotteluissa on käytetty arviota, että puoluetuki olisi pienentynyt leikkausten seurauksena 25 prosenttia. Tämän vuoden budjettiin tukea on varattu vajaat 30 miljoonaa euroa.Puolueet saavat edustajapaikkojensa mukaan lasketun summan puolueen toiminnan pyörittämiseen, tiedottamiseen ja viestinnän tukemiseen.Ennen puoluelehdille oli korvamerkitty oma osuutensa puoluetuesta. Nykyään puolueiden lehdistö- ja uutistoimistotuki on sulautettu osaksi muuta puoluetukea.Kun tuki pieneni, ilmestymistahti harveni jokaisella puoluelehdellä. Ennen lähes päivittäin ilmestyneistä lehdistä on tullut aikakauslehtiä.Myös internet on merkittävä syy puoluelehtien kuihtumiseen. Netin kautta tiedottamalla välttyy painetun lehden paino- ja jakelukustannuksilta.