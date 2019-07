Pääkirjoitus

Katutöiden järjestäminen ei onnistu Helsingiltä

kaupungin kesto-ongelma on katutöiden järkevä järjestäminen.Tasaisin väliajoin törmätään tilanteisiin, joissa juuri valmistunut kadunpätkä revitään uudelleen auki tai tien käyttäjät joutuvat kiertämään työmaa-aitoja mitä mielenkiintoisimpia reittejä. Yhtä lailla närkästystä herättää viestintä: useinkaan kaupunkilaiset eivät tiedä, miksi jokin katutyömaa on ja pysyy, vaikka työntekijöitä ei ole näkynyt moneen päivään.Nyt pääkaupungin katuja rakennetaan ja ehostetaan historiallista vauhtia. Helsingissä on käynnissä useita suuria katutyöhankkeita. Tuoreita hankkeita leimaa joukkoliikenne- ja pyöräilymahdollisuuksien parantaminen. Samaan aikaan katujen alla oleva kunnallistekniikka on tullut monin paikoin peruskorjausikään.Lukuisat katutyöprojektit yhdistettynä Helsingin kaupungin uudistuneeseen ja monimutkaiseen organisaatioon ovat aiheuttaneet mittavia vaikeuksia koko paletin hallitsemisessa. Vasen käsi ei tiedä, mitä oikea tekee.Pormestari Jan Vapaavuori (kok) on ottanut julkisesti vastuuta katutyöprosessin kunnostamisesta. Vapaavuoren työkalu kesto-ongelman korjaamiseksi on yhteistyö Aalto-yliopiston kanssa. Yhteistyön tavoitteena on tuottaa systeemisiä ja kulttuurisia muutoksia, joiden avulla vähennetään merkittävästi katutöistä kaupunkilaisille aiheutuvaa haittaa.Samalla käynnistettiin tutkimushanke, jossa selvitetään katuhankkeiden nyky­tila ja niiden taloudelliset vaikutukset esimerkiksi asukkaille ja yrityksille.Nähtäväksi jää, yltääkö Vapaavuori tuloksiin näyttävän projektinsa kanssa.onnistumisena Helsingin katutöiden saralla voidaan pitää Hämeentien peruskorjauksen kiitoksia kerännyttä viestintää.Hämeentien peruskorjauksen yhteydessä kaupunki on viestinyt hidas­tempoisen ja vaikean työmaan vaikutuksista viivyttelemättä ja kaunistelematta. Alueen yrittäjille ja asukkaille on perustettu keskusteluryhmiä sekä internetiin että katujen varsille.Ihmisten on helpompi tulla toimeen työmaan ongelmien kanssa, kun viestintä on tasokasta.