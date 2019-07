Pääkirjoitus

Velat kasaantuvat nopeasti

velkaantuvat vauhdilla, ja samalla lisääntyvät maksu­häiriö­merkinnät. Ennen ensimmäistä maksu­häiriö­merkintää ihmisen on yhä suhteellisen helppoa kasata eri lähteistä ylisuuri velkalasti.Asiakastieto Groupin mukaan maksuhäiriömerkintöjä oli kesäkuun lopussa yhteensä 382 700 suomalaisella. Määrä on kasvanut vuodessa 4 000 henkilöllä.Myönteistä on, että hallitus haluaa hillitä ylivelkaantumista positiivisella luottorekisterillä, johon on talletettu kaikki ihmisen ottamat lainat. Näin luotonantajalla olisi maksuhäiriömerkintää laajempi käsitys kuluttajan maksukyvystä.Luottorekisterin valmistuminen vie kuitenkin vuosia. Rekisteriä tulee kiirehtiä. Sitä ennen täytyy hyödyntää kaikki jo olemassa oleva tieto, jonka avulla maksukyky voidaan arvioida. Myös luoton­annon sääntely on tär­keää. Vapaana rehottavaa pikavippialaa hillinnee syksyllä voimaan tuleva lainsäädäntö vakuudettomien kulutusluottojen 20 prosentin korkokatosta. Tähän asti todelliset vuosikorot ovat voineet olla satoja prosentteja.Ongelmaa ei voida sysätä pelkästään yksilön vastuulle. Luotonannon helppous vetoaa etenkin heikoimmassa asemassa oleviin, jotka eivät välttämättä tunne riittävästi velanoton seurauksia.