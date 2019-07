Pääkirjoitus

Sähköpotkulautojen pysäköinti vaatii maalaisjärkeä

Helsingin

katukuvaan ryminällä tulleiden sähköpotkulautojen suurin vahvuus – ja heikkous – on se, että ne voidaan pysäköidä käytännössä mihin tahansa.Potkulautojen etu esimerkiksi kaupunkipyöriin nähden on se, että niillä pääsee suoraan kotiovelle eikä lähintä pyöräasemaa tarvitse etsiä. Oikein käytettynä potkulaudat toimivat oivallisena joukkoliikenteen jatkeena.Kaikki kaupunkilaiset eivät kuitenkaan käytä potkulautojen pysäköinnissä maalaisjärkeä. Potkulautoja on havaittu sellaisista paikoista, joissa ne haittaavat Helsingin viihtyvyyttä ja turvallisuutta.Helsingin apulaispormestari Anni Sinnemäki (vihr) totesi toukokuussa kaupunginvaltuuston kokouksessa, että kaupungin keinot puuttua potkulautojen pysäköintiongelmaan ovat rajalliset.Kaupungin on syytä käydä aktiivista keskustelua potkulautayritysten kanssa. Yhdessä laaditut ratkaisut ja säännöt olisivat kaikkien etu. Liikennevälineiden uudistuminen ja sähköistyminen jatkuu todennäköisesti myös tulevaisuudessa.Jos potkulautojen holtittomaan pysäköintiin ei löydy ratkaisuja, kaupunki voi alkaa kerätä väärin pysäköityjä kulkupelejä omiin säilöihinsä.Lopulta kaikki on kiinni käyttäjistä.