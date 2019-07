Pääkirjoitus

Puoluekentän vastakohdat vahvistavat toisiaan

Uuden

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

P erussuomalaisten

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa https://www.hs.fi/periaatelinja/

HS-gallupin mukaan oppositiopuolue perussuomalaiset on vahvistanut asemaansa Suomen suosituimpana puolueena (HS 2.7.). Kyselyt tehtiin kesäkuun aikana.Perussuomalaisten kannatus alkoi kasvaa rivakasti eduskuntavaalien alla, ja kasvu on jatkunut – tosin maltillisempana – näihin päiviin asti. Ilmiö on tuttu kaksista aiemmista vaaleista, vuosilta 2011 ja 2015.Huhtikuun vaaleissa perussuomalaiset nousi toiseksi suurimmaksi puolueeksi ja jäi vaalien ykkösestä Sdp:stä vain yhden edustajapaikan päähän.HS-gallupissa kannatustaan lisäsi myös puolueiden arvokentän toisella laidalla sijaitseva vihreät. Vihreät valitsivat uuden puheenjohtajan kesäkuun puoluekokouksessa.Puheenjohtajan valinta ei kovin paljon herättänyt yleistä mielenkiintoa, sillä ehdokkaana oli vain Maria Ohisalo. Mahdolliset kilpailevat ehdokkaat luovuttivat suosiolla. Vihreiden kannattajia puheenjohtajan valinta saattoi silti aktivoida.Sekä perussuomalaisten että vihreiden kannatuksen kasvu on jälleen yksi osoitus siitä vanhasta totuudesta, että politiikassa menestyy, jos osaa profiloitua jonkin toisen puolueen tai jonkin asian vastakohdaksi.Myös vasemmistoliitto on arvomaailmaltaan perussuomalaisten peilikuva, mutta sen kannatuksessa ei ole näkyvissä samanlaista reaktiota.puheenjohtaja Jussi Halla-aho sanoi viime viikonvaihteen puoluekokouksessa, että perinteisen oikeiston ja vasemmiston välisen jakolinjan tilalle on noussut jako kansallismielisten ja globalistien välillä.Hänen mielestään vain perussuomalaisilla ja vihreillä on tässä jaottelussa selkeä profiili, kaikkien muiden puolueiden profiilit ovat epämääräisiä.Vaaleissa rökäletappion kärsinyt keskusta on osannut taktiikan vanhastaan: ei riitä, että kehuu omia saavutuksiaan, pitää luoda kilpailuasetelma.Samaa taktiikkaa hyödynsi Sdp kevään vaaleissa. Asetelma oli tosin Sdp:lle helppo, kun vastassa oli yhä epäsuositummaksi käynyt keskustavetoinen porvarihallitus.