Pääkirjoitus

Uusi hallitus alkaa korjata taksilakia Bernerin jäljiltä

Suomalainen

ei voi enää luottaa taksia tilatessaan siihen, että taksa­mittari raksuttaa sovitusti, asiakasta ei huijata ja taksikyytejä on tarjolla syrjäisemmilläkin seuduilla.Siitäkään ei ole varmuutta, onko taksinkuljettajalla edes alkeellista paikallistuntemusta. Verohallinto epäilee lisäksi, että alalle on ilmaantunut uusia pimeitä takseja, joista ei saa kuittia mukaansa.Maanantaina Helsingin Asema-aukion taksitolpalla kehkeytyi kuljettajien välille nyrkkitappelu jonotukseen liittyvien erimielisyyksien vuoksi. Poliisi tutkii asiaa.Syynä taksipalveluiden synkkään tilanteeseen on edellisen hallituksen liikenne- ja viestintäministeri Anne Bernerin (kesk) läpi ajama liikennepalvelulaki eli taksilaki, joka vapautti taksiliikenteen kilpailulle epäonnistunein seurauksin.Bernerin ministeripestin seuraaja Sanna Marin (sd) on nyt luvannut puuttua ongelmalliseen taksilakiin. Marinin tarkoituksena on tehdä muutoksia no­pealla aikataululla yhteistyössä alan asiantuntijoiden kanssa.Taksilain kaipaamat muutokset huo­mioitiin jo uudessa hallitusohjelmassa, jossa teroitettiin taksiliikenteen turvallisuuteen, harmaan talouden torjuntaan, alueelliseen saavutettavuuteen ja Kela-kyyteihin liittyviä näkökulmia.ei ole ainoa Bernerin hanke, jota Marin ryhtyy ensi töikseen korjaamaan. Marin on myös päättänyt keskeyttää Bernerin käynnistämän Etelä-Suomen taajamajunaliikenteen kilpailutuksen. Juna­kilpailun piti alkaa vuonna 2022.Bernerin suunnitelma piti sisällään VR:n lähijunaliikennekaluston yhtiöittämisen erilliseksi kalustoyhtiöksi, varikkojen ja junahallien yhtiöittämisen erilliseksi kiinteistöyhtiöksi sekä junaliikenteen asteittaisen avaamisen kilpailulle.Marinin tekemä keskeyttämispäätös lopetti valmistelut välittömästi.Bernerin hankkeiden lisäksi uusi hallitus on iskenyt hampaansa aktiivimalliin.Aktiivimallikin aiotaan purkaa. Työministeri Timo Harakka (sd) ilmoitti, ettei hallitus odota tutkimustietoa aktiivimallin työllisyysvaikutuksista. Sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen (vas) arvioi, että aktiivimalli on purettuna ­aikaisintaan vuodenvaihteessa.