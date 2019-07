Pääkirjoitus

Saimaannorpan kuuttien verkkokuolemat alkoivat saman tien

Verkkokalastuskielto

saimaan­norpan elinalueilla päättyi heinä­kuun vaihteessa eli maanantain vastaisena yönä. Siitä puolen vuoro­kauden päästä löytyi ensimmäinen verkkoihin kuollut norpan­poikanen eli kuutti. Keski­viikkona kuolleita kuutteja oli löytynyt jo yhteensä neljä.Kuutteja hukkuu verkkoihin joka kesä. Tänäkään kesänä kuuttikuolemat tuskin tähän päättyvät.Suomen luonnonsuojeluliitto onkin vedonnut Saimaalla kalastaviin, että nämä jättäisivät verkot ja löysänieluiset katiskat maihin. Luonnonsuojeluliitto vaatii li­säksi pyydysrajoituksia tiukennettavaksi niin, että koko saimaannorpan elinalue olisi vapaa norpalle vaarallisista pyydyksistä ympäri vuoden. Vapaa-ajan kalastajia voi tosin olla vaikea saada suostumaan tällaiseen järjestelyyn.aimaannorppa on edelleen erittäin uhanalainen. Kanta on pilkkoutunut laajan Saimaan vesistön eri puolille. Kumppania on siksi vaikea löytää.Saimaannorpan kanta on kalastusrajoitusten ansiosta elpymään päin, joskin hitaasti. Viime arvion mukaan norppia on hieman alle 400 yksilöä. Norpan sukupuuton uhka ei vielä ole väistynyt.