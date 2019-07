Pääkirjoitus

Trumpin kimppuun käydään nyt vasemmalta

Yhdysvaltain

presidentin­vaaleihin ei ole enää puoltatoista vuottakaan. Presidentti Donald Trump on jo käynnistänyt uudelleen­valinta­kampanjansa.Haastajapuolue demokraateilla on edessään suuri linjakysymys. Millä strategialla Trump voitetaan?Vuosikymmenten ajan vaalit voitettiin aina keskustassa, mutta Trumpin valinta on sysännyt Yhdysvallat täysin poikkeukselliseen tilanteeseen. Kannattaako demokraattienkaan enää luottaa vanhoihin totuuksiin?Selvästi suosituin demokraattien esivaaliehdokkaista on tällä hetkellä Barack Obaman varapresidentti Joe Biden. Viisikymmentä vuotta politiikassa olleen entisen varapresidentin tunnettuus on luonnollisesti aivan omalla tasollaan, mutta kisa on tuskin alkanutkaan.Maltillisesta Bidenistä on puhuttu ”valintakelpoisena” ehdokkaana, joka houkuttelisi valkoiset duunarimiehet takaisin demokraatteihin. Kukaan ei tiedä, onko analyysi oikea ja voiko ”ruostevyöhykkeen” pettyneitä miehiä houkutella takaisin millään ilveellä.Biden on ollut suosittu myös mustien keskuudessa, mutta ajat ovat muuttuneet. Kalifornian senaattori Kamala Harris hyökkäsi rajusti nimenomaan Bidenin vanhojen vähemmistöpolitiikkakantojen vuoksi. Harrisin kannatus ampaisi nousuun, Bidenin laskuun.Välivaaleissa nuoret radikaalit vähemmistönaiset onnistuivat puhaltamaan energiaa demokraatteihin. Se on herättänyt kysymyksen, olisiko demokraateilla enemmän voitettavaa nukkuvien herättelyssä kuin keskiluokan kosiskelussa.hallitsevat nyt keskustelun ilmatilaa, mikä myös vääristää tulkintoja. Suurin äänestäjäryhmä on kuitenkin aina keskiluokka. Liian tiukka käännös vasempaan voi olla demokraateille ansa. Trumpille vastakkainasettelu ja suoranainen vihapuhe ovat elinehtoja, ja radikaalit kannat siirtolaiskysymyksessä ja terveydenhuollossa voivat olla vaarallisia.Kaikki on muuttunut, mutta yksi pysyy. Jos Trumpin uhkapeli Kiinan kanssa onnistuu ja Yhdysvaltain talous on vielä vuodenkin päästä vedossa, haastajalla on vaikeaa.