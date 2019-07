Pääkirjoitus

Tuska-festivaalin roskiin lentäneet pihvit ovat vain pisara hävikkiruokameressä

Suvilahdessa järjestetyltä kolmepäiväiseltä metallimusiikin Tuska-festivaalilta jouduttiin heittämään roskakoriin laatikottain jauhelihapihvejä. Yrityksen keittiö­päällikön arvion mukaan myymättömiä pihvejä oli noin 600.Ylijäämäpihvejä yritettiin lahjoittaa eri kohteisiin, mutta vastaanottajaa ei löytynyt pika-­aikataululla. Lopulta kylmäketju katkesi, ja pihvit jouduttiin heittämään roskiin.Tuskan pihvihävikki on vain pisara meressä koko Suomen mittakaavassa. Maassamme tuhlataan vuosittain jopa 400 miljoonaa kiloa syömäkelpoista ruokaa. Koko maailmassa noin 30 prosenttia kaikesta tuotetusta ruoasta menee hukkaan. Tilanne on surkea siihen nähden, että ihmiset pyrkivät kiinnittämään yhä enemmän huomiota ostamansa ruuan ympäristö­ystävällisyyteen.Elintarvikeviranomaisen kesällä 2017 päivittämä ruoka-apuohje on selkiyttänyt hävikkiruuan eteenpäin lahjoittamista, mutta edelleen asian suhteen riittää tekemistä. Monien kauppojen kohdalla hävikkiketju jo toimii, mutta juuri Tuska-festivaalin esimerkin tyyppisissä nopeissa tilanteissa ratkaisuja ei tunnu löytyvän.Ensisijaisesti tärkeintä olisi kuitenkin vähentää ruuan kokonaishävikin määrää.