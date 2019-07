Pääkirjoitus

Kittilä testaa kunnallisen demokratian rajoja

Kittilän

Lex Kittilällä

kunnan päätöksen­teon erikoiset vaiheet saivat yllättävän sinetin viikko sitten, kun Lapin käräjäoikeus hylkäsi kaikki kunta­päättäjiä vastaan nostetut syytteet. Kaikkiaan 27 kunta­päättäjää oli syytteessä virka­rikoksista, muun muassa törkeästä virka-aseman väärin­käyttämisestä.Käräjäoikeus katsoi, että kuntapoliitikot eivät toimineet tahallaan tai huolimattomasti entisen kunnanjohtajan irtisanomisprosessissa vuonna 2014.Erotettu kunnanjohtaja sen sijaan sai moitteet kunnan edun vastaisesta ja harkitsemattomasta toiminnasta. Itse irti­sanomisen korkein hallinto-oikeus on ­todennut laittomaksi jo vuonna 2016.Uusi käänne tapahtui torstaina, kun syyttäjänvirasto ilmoitti uusista syytteistä yhdeksää kuntapäättäjää kohtaan. Syytteet liittyvät oikeudellisen avun hankkimista ja laskuttamista koskeviin asioihin.Kittilän tapahtumat ovat johtaneet poikkeukselliseen tilanteeseen, jossa on testattu kunnallisen itsehallinnon rajoja.Vuosi sitten valtiovarainministeriö päätyi äärimmäiseen keinoon ja otti ohjat käsiinsä. Ministeriö pidätti virkarikoksista syytetyt henkilöt luottamustoimista ­oikeudenkäynnin ajaksi. Tätä varten tehtiin lainmuutos, niin sanottu Lex Kittilä.valtiovarain­ministeriö linjasi rajat ja puuttui tilanteeseen, joka on heikentänyt kunnallisen päätöksenteon uskottavuutta. Kittilän tapaus osoittaa, että kunnallinen itsehallinto on hyvin laaja, mutta silläkin on rajansa.Näitä rajoja koetellaan edelleen, sillä Kittilän kuntapäätöksenteon kiemuroita puidaan vielä ylemmissä oikeusasteissa. Tapahtumat herättävät myös kysymyksiä kuntapäättäjien virkavastuusta.Kittilän päätöksentekokulttuurin taustalla on sekoitus tiiviisti toisiinsa kietoutunutta liike-elämän valtaa ja poliittista valtaa. Kunnanjohtajan irtisanomisen ­aikaan Kittilän päätöksentekoa leimasi myös voimakas vastakkainasettelu luottamushenkilöiden ja johtavien virkamiesten välillä.Vaatimukset päätöksenteon läpinäkyvyydestä ovat kuitenkin aivan eri luokkaa kuin takavuosina. Kittilässä päätöksen­teon uskottavuus, luotettavuus ja riippumattomuus ovat olleet koetuksella.