Alkaako viinaralli Viroon taas?

on pudottanut alkoholi­veroaan. Muutos astui voimaan maanantaina.Ainakaan toistaiseksi ei ole näkynyt uutta ryntäystä halvan viinan perään Helsingin ja Tallinnan välillä.Kaikki eivät edes vaivaudu maihin ­Tallinnan päässä, koska laivalta saa ­samat juomat suunnilleen yhtä halvalla. Tarjousten perässä juoksijat ovat asia erikseen.Virolle on ilmaantunut myös kilpailija etelänaapurista: Latvia. Osa suomalai­sistakin on oppinut ajamaan Latviaan asti, koska alkoholi on siellä vielä halvempaa kuin Virossa.Samasta syystä virolaiset ovat alkaneet käydä juomaostoksilla Latvian puolella, ja siksi Viro pudotti alkoholi­veroaan: alko­holi­veron tuotto alkoi valua Virosta Latviaan.Osa alkuviikolla Tallinnaan matkustaneista oli matkalla halventuneen alko­holin vuoksi, osa muista syistä.Nyt on menossa ensimmäinen viikonloppu sen jälkeen, kun Viro pudotti ­veroaan. Viikonlopun jälkeen voinee jo arvioida, ovatko alkoholin hakumatkat palaamassa muotiin.Ilman erityistä syytäkin EU-maista saa nykyisin tuoda alkoholijuomia vähintään riittävästi.